Cette série polonaise en 6 épisodes que personne n'avait vue venir rejoint le top de Netflix

Une semaine après sa mise en ligne, cette série policière très sombre trône actuellement dans le top des séries les plus vues du moment sur Netflix. Elle se rattrape en quelques heures seulement.

Les abonnés des plateformes de streaming aiment parfois s'essayer à des productions étrangères. Et à raison, puisque c'est parfois l'occasion de découvrir des pépites, comme Chère petite en septembre dernier. Cette semaine, les utilisateurs de Netflix ont découvert une nouvelle série polonaise qui est monté dans le top des programmes les plus vus du moment sur le site.

Detective Forst est une série policière sombre en six épisodes sortie sur Netflix le 11 janvier dernier. Elle suit l'histoire d'un policier, licencié à cause de ses méthodes. Mais pour résoudre une série de meurtres sanglants et brutaux, il décide de s'associer à une journaliste, quitte à contourner la loi.

Il s'agit de l'adaptation d'un roman policier écrit par l'auteur polonais Remigiusz Mróz, très populaire dans son pays pour ses nombreux polars. A ce titre, Detective Forst devrait réunir tous les ingrédients pour plaire aux amateurs du genre : ambiance poisseuse, secrets du passé, personnages torturés dans un décor aussi somptueux que glaçant (les montagnes de Tatras en l'occurrence), le tout au cœur d'une intrigue violente, voire sanglante.

Au casting de cette série polonaise déconseillée aux moins de 16 ans, peu de chance que les abonnés de Netflix reconnaissent certains visages. Le protagoniste est incarné par Borys Szyc, qui a fait une apparition dans Le pianiste en 2002 avant de tourner principalement pour des productions polonaises. Il était en 2018 à l'affiche de Cold War, qui avait reçu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Il y donne la réplique à Zuzanna Saporznikow, actrice méconnue dans l'Hexagone.

Detective Forst est composée de six épisodes seulement, d'une durée d'une heure environ chacun. Il n'est donc pas difficile de la rattraper en quelques soirs ou au cours d'un week-end hivernal. Et les abonné de Netflix se sont déjà laissés séduire : depuis sa sortie, la série est dans le classement des programmes les plus vus du moment sur le site en France, tandis qu'elle s'est hissée dans le top 3 dans plusieurs pays du monde selon les données de Flixpatrol.

Pour l'heure, on ne sait pas si la fin ouverte du sixième épisode marque un point final pour Detective Forst ou si une suite pourrait voir le jour. Notons en effet que l'auteur du roman a écrit une série de livres mettant en scène ce personnage, il y a donc matière pour une suite. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà découvrir les six épisodes sur Netflix.