"Echo" (Disney+) est-elle une bonne série Marvel ? L'avis des critiques

Les cinq épisodes de la nouvelle série Marvel "Echo" sont disponibles en streaming sur Disney+. Ce programme vaut-il le coup d'œil ?

L'année 2024 débute avec une nouvelle série Marvel sur Disney+. Ce mercredi 10 janvier, les abonnés de la plateforme de streaming peuvent découvrir Echo, la nouvelle super-héroïne vue auparavant dans Hawkeye. Mais bonne nouvelle pour les fans, cette nouveauté peut être vue indépendamment des autres blockbusters du studio, car elle n'a que peu d'impact sur la trame générale tissée au cinéma.

Echo raconte donc les aventures de Maya Lopez (Alaqua Cox), une jeune femme amérindienne et polyhandicapée qui décide de se venger du Caïd (Vincent D'Onofrio) et renouée avec ses origines et sa communauté. Les cinq épisodes sont déjà disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming de Mickey.

Cela fait quelques années que les séries Marvel continuent d'attirer le public sans réussir à s'obtenir les faveurs de la critiques, Loki faisant figure de rare exception depuis Wandavision.

S'abonner à Disney+

Les avis de la presse sur Echo

De son côté, Echo semble se situer au milieu du spectre si l'on en croit les avis de la presse française, faisant figure d'étrangeté dans le paysage des séries Marvel. Le Parisien s'est révélé conquis par la diversité proposée par cette nouvelle série, qui "pousse certains curseurs assez loin, par exemple côté violence". Si Première salue l'ambition de cette nouvelle production qui "n'est vraiment pas une série Marvel comme les autres", naviguant entre le "thriller" "pas aussi ténébreux qu'il devrait l'être" et le cahier des charges des studios super-héroïque. Cependant, le résultat "n'est pas toujours abouti", juge le journaliste.

A l'inverse, Le Point Pop juge le "résultat, hélas, peu palpitant", qui estime que le manque d'originalité de l'intrigue, "dépourvue d'aspérités et de prises de risque, suscite surtout un ennui poli." Même son de cloche du côté des Numériques, qui juge la série "inoffensive et sans relief".

La presse française est autant mitigée que la presse américaine, puisque la série obtient la note de 67% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Le public s'est toutefois laissé davantage convaincre, avec une moyenne de 78% d'avis positifs sur l'agrégateur de critiques américain.

Les cinq épisodes d'Echo sont disponibles dès à présent sur Disney++.