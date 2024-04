Anthracite : de quoi parle la nouvelle série française de Netflix avec Hatik ?

Netflix met en ligne ce mercredi 10 avril une nouvelle série policière. Dans "Anthracite", Noemie Schmidt, Camille Lou et le rappeur Hatik enquêtent sur une secte dans les Alpes.

Une secte sème la terreur dans les Alpes françaises. C'est le point de départ de la mini-série française Anthracite, dont les 6 épisodes sont mis en ligne ce mercredi 10 avril 2024 sur Netflix. Cette série policière raconte comment, 30 ans après le suicide collectif commis par une secte, le meurtre d'une femme réveille les démons de ce village et met à mal l'équilibre trouvé par les habitants. Un jeune délinquant est rapidement accusé du meurtre, à tort, et une geek excentrique lui propose sont aide pour trouver le véritable coupable.

Créée par Fanny Robert (Vise le coeur, Profilage) et Maxime Berthemy (Ovnis, Profilage) qui cosignent avec Sophie Lebarbier et Mehdi Ouahab l'écriture de l'intrigue, la série est réalisée par Julius Berg (La Forêt, Les rivières pourpres).Les deux personnages principaux sont incarnés par le rappeur Hatik, qui a déjà joué dans un film et deux séries, et l'actrice suisse Noémie Schmidt (Versailles, Radin !, 3615 Monique). À leurs côtés, Camille Lou, Kad Merad, Jean-Marc Barr dans le rôle du père d'Ida, Raphaël Ferret (Profilage), Nicolas Godart, Stefano Cassetti (Roberto Succo) qui joue le gourou de la secte, et Vincent Rottiers (Les combattantes, Sauver ou périr).

Quelle est l'intrigue d'Anthracite ?

En 1994, le suicide collectif d'une secte installée dans un village des Alpes défraye la chronique… Trente ans plus tard, le meurtre d'une femme assassinée selon les rituels de l'étrange communauté déstabilise de nouveau les habitants. Jaro Gatsi, jeune délinquant venu vivre à la montagne pour retrouver un équilibre dans sa vie, est le coupable idéal. Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l'aide inattendue d'Ida, une geek excentrique à la recherche de son père disparu. Tous deux vont trouver des réponses dans les secrets de leurs passés.

Quels acteurs au casting d'Anthracite ?

Hatik : Jaro Gatsi

Noémie Schmidt : Ida

Camille Lou : Giovanna

Kad Merad : Claude

Nicolas Godart : Roméo

Raphaël Ferret : Erwan Le Floch

Jean-Marc Barr : Solal Heilman

Stefano Cassetti : Caleb

Vincent Rottiers

Où voir Anthracite en streaming ?

Le thriller Anthracite n'est pas diffusé à la télévision et ne pourra être vu qu'en streaming. Pour découvrir la mini-série de six épisodes, il suffit d'avoir un compte Netflix. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming est payant, et que le prix peut varier de 5,99 euros/mois (avec publicités) à 19,99 euros/mois (abonnement premium), avec des offres intermédiaires.