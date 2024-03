The Acolyte : la série Star Wars dévoile une première bande-annonce mystérieuse pour Disney+

La nouvelle série Star Wars très attendue vient de dévoiler une bande-annonce énigmatique ce mardi 19 mars. On vous en dit plus sur The Acolyte.

Prêts à vous plonger dans le côté le plus obscur de la saga Star Wars ? Après Ahsoka, sortie en août 2023, Disney+ continue d'explorer différents aspects de l'univers créé par Georges Lucas dans la série The Acolyte. Les deux premiers épisodes seront dévoilés le 5 juin 2024, avant une diffusion hebdomadaire.

Une première bande-annonce énigmatique a été dévoilée le 19 mars, posant les jalons de la série qui explorera le côté obscur de la force alors que l'Ordre Jedi est à son apogée. Plusieurs crimes vont se produire, sur lesquels un maître Jedi va enquêter. Il retrouvera alors une guerrière dangereuse issue de son passé.

Prévue courant 2024 sur Disney++, The Acolyte compte dans son casting Lee Jung-jae, la star de Squid Game, qui incarne un Maître Jedi et donnera la réplique à Amandla Stenberg (The Hate U Give, Hunger Games). Carie-Anne Moss (Matrix), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Manny Jacinto (The Good Place), Charlie Barnett (Poupée russe) ou encore Dafne Keen (His Dark Materials) sont également de la partie. Pour l'anecdote, Joonas Suotamo, qui avait incarné Chewbacca dans la troisième trilogie et dans le spin-off Solo: A Star Wars Story, renfile le costume pour jouer un autre Wookie.

Quelle est l'intrigue de Star Wars : The Acolyte ?

Se déroulant à une époque bien antérieure à celle de la famille Skywalker, The Acolyte nous plonge un siècle avant les évènements de Star Wars : Episode I, durant les derniers jours de l'ère de la Haute République. Présentée comme un thriller mystérieux, la série évoque les pouvoirs émergents du côté obscur. Pour enquêter sur une série de crimes, une ex Padawan retrouve son Maître Jedi, mais ils doivent se confronter à des puissances bien plus redoutables qu'ils ne le pensaient.

Quels acteurs au casting de Star Wars : The Acolyte ?

Amandla Stenberg : ex Padawan

Lee Jung-jae : Maître Jedi

Manny Jacinto

Dafne Keen : Jecki

Jodie Turner-Smith

Rebecca Henderson : Vernestra Rwoh

Charlie Barnett : jeune Jedi

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss

Margarita Levieva

Joonas Suotamo : Kelnacca

Amy Tsang

Où voir Star Wars: The Acolyte en streaming ?

Les fans de la saga Star Wars peuvent en découvrir davantage sur les origines de l'univers imaginé par George Lucas à partir du 5 juin 2024 sur Disney+. Pour voir The Acolyte, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming au moment de la sortie de la série. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 euros par mois (avec publicités), 8,99 euros par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 11,99 euros par mois (tous les avantages dont 4 écrans).