Ce nouveau thriller sulfureux pourrait devenir la nouvelle obsession des abonnés de Netflix

Netflix met en ligne un nouveau thriller érotique et même sulfureux cette semaine. Un genre qui est particulièrement apprécié par les utilisateurs de la plateforme de streaming.

Quelques jours seulement après la Saint Valentin, Netflix met en ligne un nouveau thriller qui pourrait devenir la nouvelle obsession des utilisateurs de la plateforme de streaming. Sulfureux et torride, il reprend une combinaison qui fonctionne régulièrement pour créer l'événement auprès des abonnés du géant de l'audiovisuel.

Mea Culpa est un film réalisé par Tyler Perry, qui a notamment réalisé Pourquoi je me suis marié ? et qui est apparu dans les films Gone Girl ou Don't look up. L'acteur, scénariste et réalisateur revient cette fois en tant que cinéaste. Dans le détail, Mea Culpa suit une avocate pénaliste, chargée de défendre un peintre séduisant accusé de meurtre. Mais alors que le désir s'en mêle et que leurs rapports dépassent la sphère professionnelle, l'avocate devient persuadée que son client cache véritablement quelque chose.

Au casting, l'héroïne de Mea Culpa est incarnée par la star Kelly Rowland. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est normal : elle a été membre des Destiny's Child dans les années 1990, aux côtés de Beyonce, Michelle Williams, LaTavia Roberson, LeToya Luckett et Farrah Franklin. Par la suite, elle a poursuivi sa carrière dans la musique, avant de se tourner vers la télévision (X Factor, The Voice). Elle poursuit également une carrière au cinéma, puisqu'on a pu l'apercevoir dans Freddy contre Jason, Think Like a Man ou 10 Rendez-vous pour Séduire. Dans Mea Culpa, elle donne la réplique à Trevante Rhodes, connu pour ses rôles dans Moonlight (Oscar du meilleur film en 2017), Bird Box et Horse Soldiers.

Mea Culpa rejoint la liste des productions originales torrides de Netflix. Il faut dire que la plateforme de streaming a réussi à capter l'attention de ses abonnés en proposant ce genre de fictions où le désir est au cœur du récit. Côté séries, Elite ne dément pas son succès en enchaînant les saisons depuis 2018, tout comme Sex/Life qui a attiré l'attention avec ses deux saisons, Faux profil ou encore la mini-série sulfureuse Obsession.

Les films du même genre sont également extrêmement populaires sur la plateforme de streaming, comme a pu le prouver le succès phénoménal de 365 jours et de sa suite. Prochainement, c'est Sex Life, série biopic sur la star du porno Rocco Siffredi, qui sera mise en ligne sur Netflix. Il y a donc fort à parier que Mea Culpa attire lui aussi un public d'initiés et devienne la nouvelle obsession du moment sur la plateforme de streaming.