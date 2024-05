Thelma la Licorne : intrigue, casting, streaming… Tout sur le film d'animation Netflix

Thelma la Licorne est un film d'animation américano-canadien adapté de la série de livres jeunesses écrits par Aaron Blabey. Ce film musical est disponible en streaming sur Netflix depuis le 15 mai 2024.

De la musique, des paillettes et des licornes ! Netflix gâte ses jeunes fans avec ce film d'animation musical adapté de la série de livres jeunesse Thelma la Licorne écrite par Aaron Blabey . Dans ce film aussi coloré que rythmé, Thelma le poney-licorne et ses compagnons prennent vie, portés par un casting cinq étoiles.

Jared Less et Lyn Wang sont aux commandes du long-métrage, dont la musique est signée John Powell. Le compositeur a déjà travaillé sur des films d'animations notables comme Dragons ou L'âge de Glace. Ce film est disponible en streaming sur la plateforme du géant Netflix dès le 15 mai 2024.

Quelle est l'intrigue de Thelma la Licorne ?

Thelma est un poney tout ce qu'il y a de plus normal qui rêve de devenir une star de la chanson. Un jour, Thelma se transforme en licorne. Rose et pailletée, elle va enfin pouvoir réaliser son vœu le plus cher. Le succès est au rendez-vous et Thelma devient une star internationale. Elle découvre alors que la gloire n'a pas que des avantages. Bien au contraire, la licorne pourrait même perdre ce qu'elle a de plus cher.

Quel est le casting de Thelma la Licorne ?

Brittany Howard : Thelma

Thelma Will Forte : Otis

Otis Jemaine Clement : Vic Diamond

Vic Diamond Edi Patterson : Megan

Megan Fred Armisen : Danny Stallion

Danny Stallion Zach Galifianakis : Crusty Trucker

Crusty Trucker Jon Heder : Reggie

Reggie Maliaka Mitchell : Peggy

Peggy Ally Dixon : Nikki Narwhal

Où découvrir Thelma la Licorne ?

Le film d'animation musical Thelma la Licorne est disponible en streaming le 15 mai 2024 sur la plateformeNetflix. Depuis son arrivée en France en 2014, le service de streaming au N rouge a su conquérir tous les publics grâce à des oeuvres de qualité pour chaque audience. Découvrez Thelma la Licorne et tous les films d'animation Netflix, en vous abonnant à l'offre essentielle avec publicité pour 5,99 euros par mois. La formule standard est à 13,49 euros et la formule premium à 19,99 euros par mois.