Braquage : Netflix sous haute tension avec ce thriller polonais

Braquage est un thriller policier polonais réalisé par Michal Gazda et interprété par Olaf Lubaszenko. Le film est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 16 octobre 2024.

Flic au passé trouble, mission confidentielle et dangereuse, jeune recrue brillante, tous les éléments sont réunis pour faire de Braquage un thriller sous tension. Ce film polonais est réalisé par Michal Gazda, un amateur de drames psychologiques puisqu'on lui doit également Le remède à l'oubli qui traite d'amnésie.

Coté casting, le rôle principal du policier acculé est interprété par Olaf Lubaszenco, une véritable star dans son pays et habitué des films à sensations comme L'abîme de l'enfer, un film d'horreur également diffusé sur Netflix ou Au cœur du brasier, un drame social tiré d'un fait réel. Le film Braquage (Napad en VO) est disponible en streaming sur Netflix depuis le 16 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Braquage ?

Pologne, début des années 1990. Un policier déchu et acculé a tout perdu. On lui offre pourtant une chance de rédemption en le chargeant d'une mission aussi confidentielle que dangereuse. Il doit traquer et capturer la bande de criminels responsables d'un des plus gros braquages du pays. Le policier doit agir vite, la presse ne va pas tarder a ébruiter l'affaire. Heureusement, il peut compter sur l'aide d'un jeune flic plein de ressources.

Quel casting pour Braquage ?

Olaf Lubaszenko

Jędrzej Hycnar

Wiktoria Gorodecka

Magdalena Boczarska

Où découvrir Braquage en streaming ?

Le thriller polonais braquage réalisé par Michal Gazda et interprété par Olaf Lubaszenko est disponible en streaming sur Netflix depuis le 16 octobre 2024. La plateforme propose également d'autres films réalisés par Gazda ou interprétés par Lubaszenko, comme L'abîme de l'enfer et Le remède à l'oubli. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à Netflix en choisissant une des trois formules, comprises entre 5,99 euros par mois (offre essentielle avec publicités) et 19,99 euros par mois (offre premium).