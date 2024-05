Eric : de quoi parle la nouvelle série Netflix avec Benedict Cumberbatch ?

Portée par l'acteur Benedict Cumberbatch, la série britannique Eric suit Vincent à la recherche de son fils disparu de 9 ans.

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Portrait d'un père à la dérive avec Eric, la nouvelle mini-série en six épisodes de Netflix portée par Benedict Cumberbatch, disponible ce jeudi 30 mai 2024. Produite par Sister (Chernobyl, This is going to hurt, Landscapers) en coproduction avec Little Chick (The Split), Eric a été créé par Abi Morgan One (The Split) et réalisée par Lucy Forbes (This is going to hurt, The End of the F***ing world).

Pour interpréter les personnages, le choix s'est porté sur Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, Sherlock, Imitation Game), associé à Gavy Hoffmann (Transparent), McKinley Belcher III (Ozark), Dan Fogler (The Walking Dead) ou encore Clarke Peters (Sur écoute, Treme).

Quelle est l'intrigue de la série Eric ?

À New York dans les années 1980, Vincent recherche désespérément son fils Edgar, 9 ans, après sa disparition sur le chemin de l'école. Considéré comme l'un des meilleurs marionnettistes de la Big Apple, créateur d'une émission pour enfants très populaire, Vincent essaie de supporter l'absence de son fils mais, rongé par le chagrin, il perd pied. Il s'accroche alors à Eric, une marionnette dessinée par Edgar, qui devient son seul allié dans sa quête.

Quels acteurs au casting de la série Eric ?

Benedict Cumberbatch : Vincent Sullivan

Gaby Hoffmann : Cassie Anderson

McKinley Belcher III : Detective Michael Ledroit

Dan Fogler : Lennie Wilson

Clarke Peters : George Lovett

Ivan Morris Howe : Edgar Anderson

Phoebe Nicholls : Anne Anderson

David Denman : Matteo Tripp

Bamar Kane : Yuusuf Egbe

Adepero Adule : Cecile Rochelle

Alexis Molnar : Raya

Roberta Colindrez : Ronnie

Jeff Hephner : Richard Castillo

Où voir la série Eric en streaming ?

Pour découvrir les 8 épisodes d'Eric, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Netflix. Accéder à ce service de streaming n'est pas gratuit : il vous en coutera un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 10,99 euros par mois avec le forfait Essentiel (sans pub mais avec un écran unique en simultané), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).