Eux : de quoi parle la saison 2 enfin disponible sur Prime Video ?

THEM THE SCARE. "Eux" est de retour pour une saison 2 qui développe une nouvelle intrigue. Cette deuxième saison qui se déroule dans les années 1990, est diffusée en streaming sur Prime Video dès le 25 avril 2024.

Them : The Scare, est une série d'anthologies de "black horror" et aborde les défis et obstacles rencontrés par les personnes afros-américaines aux États-Unis via l'horreur. La première saison (Eux) se déroulait dans les années 1950 quand cette seconde saison a lieu dans les années 1990, même si Deborah Ayorinde est de retour pour endosser le rôle principal.

La saison 1 de Eux est d'ores et déjà disponible sur Prime Video. La deuxième saison, intitulée The Scare en version anglophone, est également disponible sur le service de streaming d'Amazon dès le 25 avril 2024. Elle se déroule dans les années 1990, alors qu'une détective de la LAPD suit la piste d'un meurtrier cruel.

Quelle est l'intrigue de Them : The Scare?

Dawn Reeve est une détective de la LAPD de Los Angeles et enquête sur des homicides. Dawn est sur la piste d'un meurtrier particulièrement violent et cruel, mais plus elle approche du but, plus elle est témoin de manifestations étranges. La réalité s'étiole peu à peu, alors que Dawn et toute sa famille plongent dans le cauchemar absolu.

Quel casting pour Them : The Scare?

Deborah Ayorinde : Dawn Reeve

Dawn Reeve Luke James : Edmund Gaimes

Edmund Gaimes Pam Grier : Athena

Athena Joshua Williams : Kel Reeve

Kel Reeve Jeremy Bobb : D etective Ronald McKinney

etective Ronald McKinney Wayne Knight : Lt. Schiff [

Lt. Schiff Carlito Olivero : Joaquin Diaz

Joaquin Diaz Charles Brice : Reggie Marks

Reggie Marks Iman Shumpert : Corey

Où découvrir Them : The Scare en streaming ?

La saison 2 de Eux (Them : The Scare) est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Prime Video à partir du 25 avril 2024. Pour découvrir la première saison et toutes les séries et films du site d'Amazon, vous pouvez vous abonner au service de streaming du géant de la vente en ligne pour 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros par an.