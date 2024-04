Puppy Love : deux stars de séries TV à l'affiche de la nouvelle comédie romantique de Prime Video

Puppy Love est une comédie romantique américaine avec Lucy Hale et Grant Gustin à découvrir le 25 avril 2024 sur Prime Video.

Puppy Love arrive enfin en France ! Si vous avez suivi les séries Pretty Little Liars ou The Flash, vous serez sûrement heureux de retrouver Lucy Hale et Grant Gustin dans les rôles de Nicole et Max, deux personnages au caractère opposé (ils s'entendent littéralement comme chien et chat) qui se retrouvent obligés de se fréquenter à cause de leurs chiens. Vous pouvez découvrir cette comédie romantique, sortie en 2023 outre-Atlantique, le 25 avril 2024 sur Prime Video. Une histoire qui a du chien ? À vous d'en juger.

Quelle est l'intrigue de Puppy Love ?

Après un premier rendez-vous peu concluant, Nicole et Max ne prévoient vraiment pas de se revoir. Mais les chiens de cette jeune femme un peu rebelle et de cet anxieux social en ont décidé autrement ! En effet, constatant que leurs fidèles compagnons s'apprécient mutuellement et apprenant qu'ils ont mis des petits chiots en route, Max et Nicole se retrouvent obligés de passer du temps ensemble. Et si cette folle aventure les rapprochait finalement ?

Quels acteurs au casting de Puppy Love ?

Lucy Hale : Nicole Matthews

Grant Gustin : Max Stevenson

Jane Seymour : Diane Matthews

Michael Hitchcock : Dr. Hert

Nore Davis : Sid

Al Miro : Hunter Fosterini

Corey Woods : Harper

Christine Lee : Shay

Rachel Risen : Lorraine

Sarah Peguero : Naomi

Où voir le film Puppy Love en streaming ?

Puppy Love, comédie romantique réalisée par Nick Fabiano et Richard Alan Reid disponible le 25 avril 2024 sur Prime Video. Pour découvrir comment l'amour peut surgir des situations les plus inattendues, mais également profiter des autres films et séries du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Sachez qu'Amazon Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.