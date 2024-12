Un film de Noël ultra-musclé avec Chris Evans et Dwayne Johnson sur Amazon

Red One est un film de Noël américain qui réunit les deux stars de films d'action Chris Evans et Dwayne Johnson. Il sort le 12 décembre 2024 sur Prime Video.

Chaque année, les services de streaming comme Netflix, Apple TV +, Disney + ou encore Prime Video soignent leurs films de Noël. Ces films de genre sont très appréciés des téléspectateurs et Red One nous confirme qu'ils ne sont pas seulement réservés aux plus jeunes ou aux amateurs de romance. Réalisé par Jake Kasdan (Jumanji, Bad Teacher, Sex Tape), cette comédie d'action réunit un casting généralement habitué aux blockbusters, qui va cette fois affronter des ennemis un peu particuliers, comme des bonhommes de neige titanesques.

En effet, le public reconnaîtra Chris Evans (ex Captain America) et Dwayne Johnson (Fast and Furious, Vaiana...) au casting, face à J.K. Simmons (OZ, Whiplash). Pour découvrir Red one en streaming, rendez-vous sur la plateforme du géant Amazon. Ce film est disponible le 12 décembre 2024 en France sur Prime Video.

Quel synopsis pour Red One ?

L'heure est grave au pays de Noël. Le père Noël a disparu, pire : il a été enlevé. Et si le kidnappeur a réussi son coup malgré la surveillance musclée de Callum Drift, le responsables des agents E.L.F. (Extrêmement large et formidable), c'est qu'il s'agit d'un pro. Pour retrouver son patron, Callum s'allie à Jack O'Malley, un chasseur de primes redoutable. Tous deux se lancent sur la piste du Père Noël et de ses détracteurs avec un seul objectif : sauver Noël !

Quel casting pour Red one ?

Dwayne Johnson : Callum Drift

Callum Drift Chris Evans : Jack O' Malley

Jack O' Malley JK Simons : Père Noël

Père Noël Kristofer Hivju : Krampus

Krampus Bonnie Hunt : Mère Noël

Où visionner Red One en streaming ?

Red One est une exclusivité Amazon et sera diffusé en France sur sa plateforme de streaming, Prime Video le 12 décembre 2024. Pour patienter en attendant Noël, le service d'Amazon propose déjà des contenus adaptés à toutes les audiences, mais également des films à voir pendants les fêtes. Pour profiter de tous ces contenus, vous pouvez vous abonner à Prime Video dès 6,99 euros par mois.