Elton John Never too late : le documentaire exclusif sur la star disponible sur Disney +

Elton John : Never too late est un documentaire dédié au célebre chanteur britannique. Ce documentaire de RJ Cutler et David Furnish est disponible en streaming depuis le 13 décembre sur Disney +.

He's still standing ! Depuis ses débuts dans les années 1970, le chanteur britannique enchaîne les tubes et les tournées. Dans le documentaire Elton John : Never Too Late, il revient sur ses cinquante ans de carrière, alors qu'il s'apprête à dire au revoir a son public au mythique Dodget Stadium.

Ce documentaire sera truffé d'extraits du journal intime de la star et d'images d'archives. Réalisé par RJ Cutler et David Furnish, ce documentaire de 102 minutes a été présenté en avant-première au festival de Toronto le 6 septembre 2024. En novembre, le film est sorti dans quelques salles obscures, avant de rejoindre la plateforme de streaming Disney + le 13 décembre 2024.

Quel est le synopsis de Elton John : Never Too Late ?

En cinquante ans de carrière, Elton John a vendu plus de 300 000 millions de disques. En 1993, il surpasse le King Elvis Presley himself dans les charts, qu'il occupe depuis 24 ans consécutifs. Son single Candle in the wind se vend à lui seul à 33 millions d'exemplaires. Également connu pour son engagement ... Et ses tenues excentriques, le chanteur est un monument national anobli par la reine d'Angleterre en 1998.

Avec Elton John : Never Too Late, le chanteur a voulu clore sa carrière en bonne et due forme. Il se livre comme jamais alors qu'il s'apprête a monter sur scène pour un concert final aux États-Unis. Mais est-ce vraiment la dernière fois qu'on entendra le chanteur ? Pas si sûr, puisque Never too late, c'est aussi le titre d'un nouveau single sorti en 2024 en featuring avec la chanteuse Brandi Carlile.

Où découvrir Elton John : Never Too Late en streaming ?

Le film documentaire Elton John : Never Too Late est disponible depuis le 13 décembre en streaming sur la plateforme de streaming Disney+. Depuis sa création en 2019, le service du géant Disney propose de nombreux films, séries et documentaires exclusifs ainsi que tous les contenus des franchises Marvel, Starwars et Disney. Vous pouvez vous abonner à Disney ++ à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher et avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais plus avantageuses existent également.