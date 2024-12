Skeleton Crew : c'est quoi cette nouvelle série Star Wars, sortie avec un jour d'avance ?

Une nouvelle série Star Wars est sortie ce mardi 3 décembre sur Disney+, un jour avant sa date initiale. Mais de quoi parle-t-elle et comment s'insère-t-elle dans le vaste univers galactique ?

Sommaire Intrigue

Casting

Streaming

Ce mardi 3 décembre, un jour avant sa date initialement annoncée, les fans peuvent découvrir la nouvelle série Star Wars sur Disney+. Skeleton Crew est la nouvelle production grand public de la franchise Lucasfilm. L'intrigue se déroule après les événements de l'épisode 6, Le retour du Jedi, et suit trois enfants et un cyborg qui s'envolent dans une nouvelle aventure digne des Goonies.

L'objectif pour les créateurs : raconter Star Wars à hauteur d'enfants, pour rendre l'oeuvre plus accessible sans que la mythologie soit au coeur du projet (même si les canons de l'univers de George Lucas sont bien installés). Fans de la première heure, mais surtout complets néophytes, peuvent donc découvrir cette aventure familiale.

Aux manettes de cette série exclusive, on retrouve Chris Ford au scénario et Jon Watts à la réalisation. Jon Favreau, à qui l'on doit déjà la série très appréciée The Mandalorian, fait également parti du projet et endosse cette fois le rôle de producteur. Cette série d'aventure s'adresse à tous les publics, et plaira aussi aux plus jeunes même si leurs ainés reconnaîtront quelques têtes célèbres grâce à un casting 3 étoiles, notamment composé de Jude Law.

S'abonner à Disney+

Skeleton Crew se déroule à la même époque que The Mandolarian, à l'ère de la Haute République, mais suit cette fois une bande de quatre enfants curieux, qui vivent sur une planète à première vue sans histoire. Pourtant, il ne faut jamais se fier aux apparences et à la suite d'une étrange découverte, le petit groupe va se lancer dans une grande aventure à travers la galaxie. Lors de cette épopée à la fois grisante et dangereuse, les enfants vont faire de nombreuses rencontres, parfois amicales, parfois menaçantes.

Jude Law : un Jedi

Ravi Cabot-Conyers

Kyriana Kratter

Robert Timothy Smith

Ryan Kiera Armstrong

Tunde Adebimpe

Kerry Condon

Skeleton Crew est disponible depuis le 3 décembre 2024 sur Disney+. Cette plateforme de streaming propose notamment tous les contenus de la franchise Star Wars et permet à tous les abonnés de découvrir ou de redécouvrir les films et les séries inspirées de l'univers de Georges Lucas, en attendant la sortie de la nouvelle série Skeleton Crew. Vous pouvez souscrire à Disney ++ dès 5,99 euros par mois si vous optez pour l'abonnement avec publicités. Autrement, les tarifs varient entre 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) et 13,99 euros par mois (139,90 euros par an).