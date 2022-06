"Procès Johnny Depp et Amber Heard : le verdict est tombé, Amber Heard condamnée !"

JOHNNY DEPP AMBER HEARD. Le verdict du procès Johnny Depp-Amber Heard a été rendu. Amber Heard a été déclarée coupable de diffamation dans une intention malveillante contre Johnny Depp.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 22h36] Le verdict est tombé dans le procès Johnny Depp-Amber Heard. Cette dernière a été déclarée coupable de diffamation dans une intention malveillante contre Johnny Depp. Elle est condamnée à verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari. À la sortie du tribunal de Fairfax, près de Washington, Amber Heard a confié sa "déception inexprimable" et s'est dite "dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari" sur son compte Instagram : "Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle affirmé. De son côté, l'acteur de "Pirates des caraïbes" a publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il dit notamment qu'il "se sent en paix" et que le jury lui a rendu sa vie.

Toutefois, l'actrice n'a pas tout perdu. Johnny Depp va devoir lui verser deux millions de dollars, après que le jury ait jugé que les déclarations de l'avocat de Johnny Depp à son encontre étaient diffamatoires. Les sept jurés ont mis plus de 13 heures à délibérer. En effet, ils ont dû parvenir à tomber d'accord sur l'issue de l'un des procès les plus médiatisés de la dernière décennie. Pour leur propre sécurité, devant la surmédiatisation de l'affaire, l'identité des jurés sera gardée secrète pendant un an. Dans cette affaire, le jury a dû déterminer si les accusations de violences conjugales ont véritablement mis à mal leur réputation, leur carrière et donc leurs revenus, comme Amber Heard et Johnny Depp l'affirmaient chacun de leur côté.

Selon des informations de Deadline, le jury du procès Johnny Depp-Amber Heard a interrogé la juge Penney Azcarate avant de donner son verdict. Ils ont en effet demandé s'ils devaient se prononcer sur le caractère diffamatoire du titre de la tribune écrite par Amber Heard, ou sur le reste du texte de la tribune. Ils devront en effet tenir compte du titre mais également de deux autres affirmations présentes dans le corps du texte.

Ce mardi 31 mai 2022, les avocats de Johnny Depp ont déposé une requête demandant à annuler la plaidoirie finale des avocats d'Amber Heard. La défense de l'actrice avait en effet demandé aux jurés de considérer dans leur décision finale quel message la victoire de Johnny Depp enverrait à toutes les victimes de violences conjugales. Les avocats de l'acteur ont estimé que cet "argument inapproprié" pourrait influencer la décision du jury. Si leur requête est acceptée, les sept jurés devront ignorer ce dernier argument au moment de rendre leur verdict.

Pourquoi Johnny Depp et Amber Heard se sont affronté au tribunal ?

Le second procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'est tenu à Fairfax (Etats-Unis) du 11 avril 2022 au 1er juin 2022. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" avait porté plainte en diffamation contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018. Dans ce texte, l'actrice d'Aquaman affirmait être victime de violences conjugales. Cependant, elle n'a jamais cité le nom de Johnny Depp dans cet article. Amber Heard a ensuite contre-attaqué en portant plainte à son tour contre son ex-époux.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse alors de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. Un accord est finalement trouvé et Amber Heard retire sa plainte pour violences conjugales, moyennant 7 millions de dollars.

Un premier procès Johnny Depp-Amber Heard en 2020 à Londres

En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".

Les internautes ont tranché sur le procès Johnny Depp-Amber Heard

Le verdict du procès Johnny Depp-Amber Heard n'est pas encore tombé. Mais les internautes ont clairement exprimé leur soutien pour l'acteur, extrêmement plus populaire et connu que son ex-épouse. A l'inverse, Amber Heard a été régulièrement critiquée et moquée sur les réseaux sociaux depuis le début du procès. La diffusion en live du procès et la médiatisation de cette procédure judiciaire ne l'a pas non plus aidée à acquérir le soutien du grand public, contrairement à d'autres victimes qui se sont exprimées des violences qu'elles subissent ces dernières années.