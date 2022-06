"Procès Johnny Depp et Amber Heard : un verdict ce mercredi ?"

JOHNNY DEPP AMBER HEARD. Le procès Johnny Depp-Amber Heard touchera-t-il à sa fin ce mercredi 1er juin 2022 ? Le jury reprend en tout cas les délibérations, dans l'objectif de rendre un verdict.

[Mis à jour le 1er juin 2022 à 15h34] Quand tombera le verdict du procès Johnny Depp-Amber Heard ? Pour le moment, cette question est sans réponse. Les délibérations des sept jurés reprennent en tout cas ce mercredi 1er juin 2022. S'ils trouvent un accord à l'unanimité, le verdict sera rendu dans la journée. Sinon, l'échéance sera encore repoussée.

Il faut dire que la tâche n'est pas aisée pour le jury qui doit statuer sur le recours en diffamation qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. Les conseils des deux principaux intervenants ont chacun apporté de nombreuses preuves et témoignages qui restent à étudier. Dans cette affaire, le jury doit déterminer si les accusations de violences conjugales ont véritablement mis à mal leur réputation, leur carrière et donc leurs revenus, comme Amber Heard et Johnny Depp l'affirment chacun de leur côté. C'est le jury qui décidera qui aura droit à des dommages et intérêts (Johnny Depp, Amber Heard, les deux ou personne) et, si oui, la somme qui doit leur revenir. Le verdict pourrait toutefois tomber dans plusieurs jours.

Selon des informations de Deadline, le jury du procès Johnny Depp-Amber Heard a interrogé la juge Penney Azcarate avant de donner son verdict. Ils ont en effet demandé s'ils devaient se prononcer sur le caractère diffamatoire du titre de la tribune écrite par Amber Heard, ou sur le reste du texte de la tribune. Ils devront en effet tenir compte du titre mais également de deux autres affirmations présentes dans le corps du texte.

Ce mardi 31 mai 2022, les avocats de Johnny Depp ont déposé une requête demandant à annuler la plaidoirie finale des avocats d'Amber Heard. La défense de l'actrice avait en effet demandé aux jurés de considérer dans leur décision finale quel message la victoire de Johnny Depp enverrait à toutes les victimes de violences conjugales. Les avocats de l'acteur ont estimé que cet "argument inapproprié" pourrait influencer la décision du jury. Si leur requête est acceptée, les sept jurés devront ignorer ce dernier argument au moment de rendre leur verdict.

Les jurés du procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard ont été appelés à délibérer le 27 mai 2022, après six semaines de procès. Pour l'heure, aucun verdict n'a été trouvé. Il faut en effet que tous les membres du jury arrivent à un accord pour rendre leur verdict. Celui-ci est attendu dans la semaine.

Pourquoi Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent au tribunal ?

Le second procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'ouvre à Fairfax (Etats-Unis) le 11 avril 2022 et s'achève le 28 mai 2022. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" avait porté plainte en diffamation contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018. Dans ce texte, l'actrice d'Aquaman affirmait être victime de violences conjugales. Cependant, elle n'a jamais cité le nom de Johnny Depp dans cet article. Amber Heard a ensuite contre-attaqué en portant plainte à son tour contre son ex-époux.

Que risquent Johnny Depp et Amber Heard à l'issue du procès ?

Dans le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard, ce sont de fortes sommes d'argent qui sont en jeu, mais également leur réputation. L'acteur de Pirates des Caraïbes réclame 50 millions d'euros pour les préjudices que les accusations portées à son encontre ont pu faire, selon ses dires. Son ex-compagne a contre-attaqué en réclamant le double. Au-delà de l'aspect financier de ce procès, c'est surtout la réputation des deux comédiens, et par conséquence leur carrière, qui sont entachées par ces accusations.

Amber Heard risque-t-elle la prison ? C'est ce qu'affirme Aaron Minc, avocat spécialisé dans les affaires de diffamation, auprès de Geonews. Selon lui, "nous commençons à avoir de plus en plus de preuves objectives qu'elle ment sous serment". Il estime également que l'actrice a pu "fabriquer des preuves, des photos, des ecchymoses". Si les procureurs estiment que c'est le cas, "cela pourrait potentiellement conduire à des poursuites pénales et à des peines de prison". Pour autant, aucune poursuite de ce type n'a encore été ouverte contre Amber Heard, l'actrice ne risque pas la prison dans l'immédiat. Il faudrait également pouvoir prouver qu'elle a falsifié des preuves pour qu'elle subisse de telles conséquences.

En France, aucun procès n'est retransmis en direct ou en streaming à la vue de chacun. Mais les choses aux Etats-Unis sont différentes. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard a débuté le 11 avril 2022. Et l'affrontement des deux ex-époux est retransmis en direct des US. La chaîne américaine Court TV se charge de diffuser sur son site ce procès en direct de Fairfax. Celui-ci n'est cependant pas accessible sur des plateformes comme Youtube.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse alors de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. Un accord est finalement trouvé et Amber Heard retire sa plainte pour violences conjugales, moyennant 7 millions de dollars.

Un premier procès Johnny Depp-Amber Heard en 2020 à Londres

En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".