Pierre Palmade : le point sur l'affaire liée à son accident

Le comédien Pierre Palmade est mis en cause dans un accident de la route ayant fait plusieurs victimes le 10 février 2023. Un procès a lieu le 20 novembre 2024.

Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route le 10 février 2023. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants selon les premiers éléments de l'enquête dévoilés à l'époque, l'humoriste a percuté un autre véhicule et fait trois blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé à naître. Mis en examen le 25 février, Pierre Palmade est jugé le 20 novembre 2024 pour "blessures involontaires" abandonnant les charges d'homicide requises par le procureur.

Après plusieurs rebondissements en lien avec sa détention provisoire, Pierre Palmade a été libéré le 7 mars 2023 sous contrôle judiciaire. Ayant subi un AVC -dont la gravité n'est pas connue - quelques semaines avant cette libération, le comédien était resté à l'hôpital jusqu'en juin. Le comédien de 55 ans a demandé de revenir au service d'addictologie de Bordeaux le 30 juin 2023, un mois après en être sorti. Quelques jours plus tôt, il avait été aperçu en boîte de nuit à Bordeaux. Depuis cet incident, il serait sobre selon ses proches.

L'accident qui a impliqué Pierre Palmade a eu lieu, vendredi 10 février 2023, sur la route départementale 372, qui relie Dammarie-lès-Lys à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. La voiture de Pierre Palmade aurait percuté un deuxième véhicule, une Renault Mégane, dans lequel se trouvait une femme enceinte de plus de six mois, son beau-frère de 38 ans et son enfant âgé de 6 ans. Une troisième voiture, une Twingo conduite par un homme âgé de 80 ans, a ensuite percuté l'un des deux véhicules déjà accidentés.

D'après des témoins cités par plusieurs médias, dont Le Parisien, la voiture au volant de laquelle Pierre Palmade se trouvait se serait déportée sur la voie de gauche, où arrivait en sens inverse le véhicule conduit par le frère de la femme enceinte. Des témoins assurent avoir vu deux personnes sortir du véhicule conduit par Pierre Palmade et prendre la fuite après la collision.

À la suite de l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Le test d'alcoolémie était quant à lui négatif. Il a été mis en examen le 27 février 2023 pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants" à la suite du décès de l'enfant que portait la femme enceinte. Fin mai 2024 pourtant, la charge d'homicide involontaire a été abandonnée. Pierre Palmade doit être jugé le 20 novembre 2024 pour "blessures involontaires".

Au total, l'humoriste compris, cinq personnes ont été blessées lors de l'accident du 10 février 2023, dont quatre se trouvaient dans un état grave le jour-J. Parmi les autres victimes, on compte une femme, enceinte, qui a perdu son bébé à la suite du choc. Le conducteur du véhicule entré en collision avec celui de Pierre Palmade, âgé de 38 ans au moment des faits, était polytraumatisé et a été placé en coma artificiel et opéré de nombreuses fois. Il reste "fracturé, brisé, broyé dans ton son corps", révélait son avocat le 26 février 2023.

La victime "aura probablement du mal à remarcher" et a été grièvement blessée au niveau de plusieurs organes vitaux lors de la collision. Il était toujours hospitalisé en juin 2023. Son fils, âgé de 6 ans, a eu la mâchoire fracturée et serait "défiguré" selon l'avocat des familles et ne pouvait "pas se nourrir seul" dans les semaines qui suivaient le drame. Il est néanmoins sorti de l'hôpital le 27 février 2023. Tous restaient physiquement et psychologiquement traumatisés un an après le drame selon une enquête de Paris Match. L'homme âgé de 80 ans, qui occupait la troisième voiture, n'a été que légèrement blessé lors de l'accident.

À la suite de l'accident, le pronostic vital de Pierre Palmade a, un temps, été engagé. Ses jours n'étaient plus en danger au lendemain du drame. Placé en garde à vue mercredi 15 février 2023, le comédien a été mis en examen vendredi 17 février et assigné à résidence dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Il devait y porter un bracelet électronique relié à un récepteur, tandis qu'un boîtier était installé dans sa chambre d'hôpital. Le comédien a été pris en charge pour ses problèmes d'addiction et a passé un bilan de santé. Alors qu'il aurait fait la fête et se serait drogué durant les 24 heures qui ont précédé l'accident, Pierre Palmade a subit un sevrage forcé.

Samedi 25 février 2023, Pierre Palmade a été victime d'un AVC. Alors qu'il était assigné à résidence à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, il a été conduit à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Dimanche 5 mars 2023, il a été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), pour suivre un traitement de 48 heures. Transféré au sein du service de chirurgie cardio-thoracique, le comédien devait y subir, selon BFM TV, une opération.

Le lundi 6 mars 2023, la juge d'instruction qui enquête sur l'accident a pris la décision de lever la détention provisoire de Pierre Palmade pour raison médicale. Depuis, l'humoriste poursuivrait son contrôle judiciaire, avec obligation de poursuivre des soins, dans la région de Bordeaux. L'artiste a été assigné à résidence au sein du service d'addictologie à Bordeaux. Après une sortie en boîte de nuit, l'humoriste serait revenu de lui-même poursuivre sa cure de désintoxication. Selon ses proches, à l'approche du procès, il serait désormais sobre.

Les policiers en charge de l'enquête sur l'accident du 10 février 2023 ont rapidement privilégié la piste d'une consommation outrancière de drogues, laquelle aurait eu lieu dans un contexte de fête mêlant alcool, drogue et sexe dans les heures précédent le choc. Pierre Palmade aurait passé les 24 heures précédant l'accident à son domicile avec quatre jeunes gens, décrits par un proche de l'humoriste dans les colonnes du Parisien comme d'anciens escort-boys avec qui l'acteur aurait depuis lié des relations. L'accident se serait produit alors qu'il souhaitait aller acheter de la nourriture, avec deux personnes qui étaient présentes chez lui.

Une perquisition a eu lieu dimanche 12 février 2023 au domicile du comédien, à Cély-en-Bière, afin de retrouver la trace des deux passagers en fuite et d'en savoir plus sur les heures ayant précédé l'accident. Le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourles, a d'abord affirmé qu'aucune saisie de produits stupéfiants n'a été faite lors de cette perquisition. D'après les informations du Parisien, la police a cependant découvert du matériel d'injection. Il apparaitra par la suite que le logement contenait une quantité vertigineuse de produits psychotropes, dont de la cocaïne, du GHB et de la 3MMC. A la suite d'une enquête annexe, deux dealers de Pierre Palmade ont été condamné en novembre 2023, dont un à un an de prison ferme.

Deux témoins ont pris la fuite après l'accident du 10 février 2023. Un homme a été interpellé dès le mercredi 15 février à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Âgé de 33 ans à l'époque, il est de nationalité marocaine et serait en situation irrégulière. Soupçonné d'être également l'un des passagers du véhicule de Pierre Palmade, un second homme s'est, lui, rendu de son plein gré. Il était âgé de 34 ans au moment des faits et serait connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Tous deux se seraient trouvés, avec deux autres personnes, au domicile de Pierre Palmade, la veille de l'accident.

Le Journal du dimanche, a révélé, samedi 18 février 2023, que l'un des deux hommes présents dans la voiture a été condamné huit jours avant l'accident à un an de prison pour trafic de drogue. Ainsi, sa condamnation a été prononcée le 2 février 2023 et s'accompagnait d'un sursis probatoire de trois ans. Parmi les conditions du sursis, figurait une interdiction de contacter Pierre Palmade...

C'est l'une des questions phares de cette affaire. Le bébé à naître de la femme percutée par le véhicule de Pierre Palmade est-il né vivant après l'accident ? Le chef d'accusation l'humoriste, poursuivi pour "blessures" et surtout "homicide involontaire" semble le suggérer. Pourtant, "une expertise médicale, diligentée pendant l'instruction, avait conclu à la mort in utero de l'enfant, donc avant l'accouchement. Ce qui, en théorie, devrait le priver de statut juridique d'être vivant", indiquait le Parisien un an après les faits.

En droit français, le fœtus n'est pas considéré comme une personne. On ne peut donc parler "d'homicide involontaire" que si l'enfant est né et a respiré avant de décéder. Mais le parquet de Melun, a estimé dans son réquisitoire que "cet enfant était indiscutablement viable lors de la survenue de l'accident [et] qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident de la voie publique subi par [la mère de l'enfant] et le décès de son enfant".