A 83 ans, Chuck Norris souhaite encore une bonne fête des mères à sa maman avec un adorable message

Le roi des coups de pieds aux fesses, Chuck Norris, a rendu hommage à sa "merveilleuse maman" Wilma à l'occasion de la fête des mères aux Etats-Unis. Un message qui n'est pas passé inaperçu...

On l'a connu policier inflexible, distribuant les baffes et toutes sortes de "geri" (coups de pied au karaté) à ses malheureux adversaires, sans bouger la mâchoire d'un seul millimètre. Mais il sait aussi se montrer tendre. Chuck Norris est sorti de sa quasi retraite ce week-end pour rendre hommage aux "deux mères" qui lui tiennent à coeur : sa propre maman Wilma et son épouse Gena. S'il se fait de plus en plus rare sur grand comme sur petit écran depuis les années 2010, l'acteur et star des arts martiaux reste en effet très actif sur les réseaux sociaux et a profité de la fête des mères pour poster un adorable message sur son compte Facebook.

Aux Etats-Unis, les mamans sont traditionnellement célébrées plusieurs semaines avant la fête des mères française, qui a été fixée le 4 juin prochain de ce côté-ci de l'Atlantique. Et ce dimanche 14 mai, l'ancien Texas Ranger, 83 ans au compteur désormais, n'a pas manqué de partager une photo de lui avec sa mère ainsi qu'avec l'autre femme de sa vie, Gena O'Kelley, qu'il a épousée en 1998.

"Joyeuse fête des mères ! À ma merveilleuse maman Wilma et à mon adorable épouse Gena.... Je vous aime toutes les deux plus que les mots ne peuvent le dire et je remercie Dieu pour vous deux chaque jour", a écrit l'ancien champion de karaté dans son message sur Facebook.

La première photo montre l'acteur aux côtés de sa mère bien-aimée, âgée de 102 ans ! Le cliché avait déjà été utilisé par la star lorsqu'il lui avait souhaité un joyeux 102e anniversaire au début du mois de mai. Il montre surtout que chez les Norris, la santé de fer se transmet de mère en fils !

Début mai, Chuck Norris, qui devient décidemment très sentimental avec l'âge, avait déjà marqué les esprits en partageant son émotion en amont de l'anniversaire de sa maman. "WOW ! J'ai du mal à y croire. Ma mère, Wilma Norris Knight, aura 102 ans cette semaine, le 4 mai. Elle est née en 1921", s'était-il exclamé, ajoutant : "Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elle est tellement pleine de vie qu'elle pourrait encore vivre 100 ans".

Wilma Norris Knight, une mère courage

Et de poursuivre : "Maman, je ne sais pas ce qui est le plus difficile à croire : que tu aies 102 ans ou que tu aies un fils de 83 ans ! Quoi qu'il en soit, je suis très reconnaissant que tu sois ma mère. Je l'ai toujours été. Nous avons traversé des moments difficiles dans cette vie, et nous sommes toujours aussi forts".

Cette longévité exceptionnelle, Wilma Norris Knight la doit sans doute à une combativité sans faille. Car la mère de Chuck Norris n'a pas eu la vie facile. Elle a été élevée dans la pauvreté pendant la Grande Dépression et a subi la mort de deux maris, d'un beau-fils et de son propre fils Wieland, le frère cadet de Chuck, décédé pendant la guerre du Viêt Nam. Elle a aussi perdu deux petits-enfants.

Gena, la femme de Chuck Norris est la mère de deux enfants

La seconde image partagée lors de la fête des mères montre Chuck Norris dans les bras de sa femme, Gena, qui est aussi la mère de deux de ses cinq enfants : Dakota et sa sœur Danilee, des jumeaux aujourd'hui âgés de 21 ans. En tout, Carlos Ray Norris - le vrai nom de Chuck Norris - est l'heureux père de cinq enfants, dont Michael, 60 ans et Eric, 57 ans, nés de son précédent mariage avec Dianne Holechek.

Il a également eu une fille au milieu des années 1960, Dina, aujourd'hui âgée de 59 ans, avec une femme dont le nom n'a pas été révélé.