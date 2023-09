Mort de Michael Gambon : l'acteur qui jouait Dumbledore emporté par la maladie

Michael Gambon, acteur qui incarnait l'emblématique Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter, est décédé à l'âge de 82 ans.

"Nous sommes dévastés de vous annoncer le décès de Michael Gambon". C'est par un communiqué de presse que la mort de l'interprète d'Albus Dumbledore dans les films "Harry Potter" a été annoncée par son épouse et son fils dans un communiqué de presse relayé par son agent auprès du Guardian. Le décès de l'acteur britannico-irlandais de 82 ans fait suite à "une pneumonie", précisent ils. Il est mort "paisiblement à l'hôpital".

Si les fans d'"Harry Potter" pleurent l'acteur qui a incarné le directeur de Poudlard du troisième film au dernier film de la franchise, succédant à Richard Harris, le Royaume-Uni pleure l'un de leurs grands acteurs. On avait notamment pu le voir au cinéma dans "Le discours d'un roi", "Sleepy Hollow", "Layer Cake", "Gosford Park" ou encore dans "Paddington" ou "Kingsman : le Cercle d'or".

Michael Gambon est mort des suites d'une pneumonie

Michael Gambon est donc décédé des suites d'une pneumonie. Cette maladie est une infection respiratoire du tissu pulmonaire, provoquée par une bactérie, qui touche généralement les deux poumons. Les symptômes sont une toux, des essoufflements, mais surtout une fièvre élevée et des douleurs thoraciques. Les personnes les plus âgées en sont particulièrement vulnérables : en France, 90% des morts annuelles par pneumonie sont âgés de plus de 65 ans, rapportait Le Figaro Santé en 2022.

Les grands rôles de sa carrière

Né le 19 octobre 1940 à Dublin en Irlande, Michael Gambon est un acteur majeur de sa génération au Royaume-Uni. Il a été récompensé à de nombreuses reprises au cours de sa carrière, particulièrement pour ses rôles à la télévision ou au théâtre. Il a débuté sa carrière sur les planches dans les années 1960, sous la direction de Laurence Olivier. Au cinéma, c'est dans "Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant" (1989) qu'on le voit pour la première fois.

Michael Gambon est apparu dans des seconds rôles de plusieurs longs-métrages anglophones. Les cinéphiles ont ainsi pu l'apercevoir dans "Révélations" de Michael Mann, mais aussi dans "Sleepy Hollow" de Tim Burton. Il joue également sous la direction de Robert Altman dans "Gosford Park".

Mais c'est son rôle dans la saga "Harry Potter" de 2004 à 2011, qui lui permettra d'accéder à la notoriété internationale, sous les traits d'Albus Dumbledore. On a également pu le voir dans un épisode spécial de la saison 6 de "Doctor Who" (version Matt Smith donc), "Le fantôme des Noëls passés", diffusé le 25 décembre 2010.

La consécration internationale avec Dumbledore et Harry Potter

Très actif outre-Manche, Michael Gambon a acquis la notoriété internationale en rejoignant le casting d'"Harry Potter". Les circonstances de son arrivée dans la franchise sont toutefois particulières, puisque l'acteur remplace Richard Harris, décédé après le tournage des deux premiers films à 72 ans.

Michael Gambon est alors choisi pour incarner Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, à partir de 2004 dans le troisième film, "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban". Il interprètera ce rôle dans tous les autres films de la franchise, jusqu'en 2011 avec la sortie d'"Harry Potter et les reliques de la mort - 2e partie".

Plusieurs prix et de nombreuses nominations

Michael Gambon n'a jamais été nommé pour un Oscar ou un Golden Globe. Il n'empêche qu'il était régulièrement cité dans les cérémonies de remises de prix britanniques. Il a notamment remporté plusieurs "British Academy Television Award" du meilleur acteur pour "The Singing Detective" (1987), "Wives and Daughters" (2000), "Longitude" (2001) et "Perfect Strangers" (2002). Cette cérémonie récompense le meilleur de la télévision diffusée au Royaume-Uni. Il a également reçu un Richard Harris Awards au British Independant Film Awards en 2012.