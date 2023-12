L'acteur Jonathan Majors reconnu coupable d'agression sur son ex

L'acteur qui devait incarner le grand méchant dans plusieurs films Marvel à venir a été reconnu coupable d'agression au troisième degré et de harcèlement contre son ex-petite amie.

On lui promettait une immense carrière à Hollywood, celle-ci s'est arrêtée en plein vol. L'acteur Jonathan Majors a été reconnu coupable d'agression sur son ex-petite amie ce lundi 19 décembre. L'acteur de 34 ans, aperçu dans Creed III et dans la série Lovecraft Country, devait jouer le grand méchant Kang dans les prochains films Avengers (Marvel). Mais la fin de son procès new-yorkais va lui coûter son rôle, et probablement d'autres à venir.

Dans le détail, Jonathan Majors a été reconnu coupable d'agression au troisième degré (le moins grave pour ce type d'agression) et de harcèlement par un jury de six personnes. Pour l'heure, sa peine n'est pas connue : elle sera prononcée le 6 février prochain. Mais elle pourrait aller jusqu'à un an de prison.

Le 25 mars dernier, Jonathan Majors avait été arrêté à New-York suite à la plainte d'une ex-compagne. Elle avait été hospitalisée pour des "lésions mineures" à la tête et au cou, apprenait-on alors. A cette date, l'acteur était interpellé pour "tentative d'étranglement, agression et harcèlement".

L'ex-compagne de l'acteur a assuré qu'il aurait voulu récupérer son téléphone après une dispute dans une voiture et qu'il s'en serait pris à elle en lui saisissant le bras violemment et en heurtant sa tête. Alors que les avocats de Jonathan Majors ont plaidé sa totale innocence, le procureur de Manhattan a estimé que le procès a montré que le comédien était "habitué" à exercer "des pressions psychologiques et émotionnelles" sur sa petite amie.

Une étoile montante d'Hollywood

Cela fait depuis 2019 que la carrière de Jonathan Majors est particulièrement surveillée. Révélé en 2019 dans The last black man in San Francisco, on a également pu l'apercevoir dans Da 5 Bloods de Spike Lee. Son rôle dans la série Lovecraft Country, annulée au bout d'une saison, lui a également permis de se faire remarquer auprès du public. Plus récemment, c'est dans Creed III (2023) qu'il s'est illustré face à Michael B. Jordan.

Marvel a fait savoir qu'elle ne travaillerait plus avec Jonathan Majors à l'avenir, posant la question de l'avenir de la franchise : Kang sera-t-il interprété par un autre acteur, ou le méchant sera-t-il totalement changé ? Rappelons que le comédien de 34 ans était apparu dans plusieurs projets de la franchise, comme la série Loki et le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Son rôle devait prendre encore plus d'importance dans les prochains films de la franchise, Avengers : The Kang Dinasty, et Avengers : Secret Wars.