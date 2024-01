Affaire Delon : des plaintes classées, une autre à venir... La famille continue de se déchirer

Alors que la plainte des enfants Delon contre Hiromi Rollin (et inversement) vient d'être classée sans suite, Alain Delon annonce vouloir porter plainte contre son fils. L'imbroglio familial continue...

Le feuilleton judiciaire autour d'Alain Delon prend fin. Le tribunal de Montargis a mis un point final aux procédures opposant les enfants de l'acteur français à Hiromi Rollin, a-t-on appris par un communiqué du parquet ce jeudi 4 janvier 2024.

D'abord, il a classé sans suite les deux plaintes déposées par Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon contre Hiromi Rollin pour infraction insuffisamment caractérisées. Depuis le 5 juillet 2023, ils accusaient celle qu'ils qualifiaient de "dame de compagnie" de leur père de violence sur personne vulnérable, maltraitance animale, harcèlement moral, abus de faiblesse et détournement des correspondances pour "infraction insuffisamment caractérisées".

Par la suite, Hiromi Rollin avait elle-même porté plainte contre les enfants d'Alain Delon. Celle qui se définissait comme la compagne du géant du cinéma français les accusait de violence en réunion et de vol lors de son expulsion de la propriété de l'acteur, à Douchy, le 5 juillet dernier. Sa plainte a elle aussi été classée sans suite, également pour "infractions insuffisamment caractérisées".

Anthony Delon accable sa sœur

Le classement sans suite des différents acteurs de l'affaire intervient dans un moment déjà tendu pour la famille Delon. Dans les colonnes de Paris-Match ce jeudi 4 janvier 2024, Anthony Delon a annoncé avoir déposé une main courante contre sa demi-soeur, Anouchka Delon, le 7 novembre dernier.

Le fils aîné d'Alain Delon accuse sa cadette de ne pas l'avoir tenu au courant de la "dégradation cognitive" de leur père. "Entre 2019 et 2022, mon père [a] été ­soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse. Il n'en a réussi aucun". Il reproche ainsi à Anoucka Delon d'avoir "clairement mis en danger" le comédien et d'être "indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime".

Alain Delon, "choqué" par son fils, annonce une nouvelle plainte

Suite à cet article, Alain Delon lui-même s'est dit "extrêmement choqué du déballage médiatique" suite aux propos de son fils Anthony contre sa soeur. Dans un communiqué transmis à BFM TV, son avocat, Me Ayela, confie que le comédien ne "supporte pas l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile".

Il estime également "choquant" que son aîné "prétende qu'il aurait vécu son dernier Noël" dans Paris-Match. L'avocat révèle alors qu'Alain Delon a décidé de porter plainte contre Anthony Delon pour diffamation.