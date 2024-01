L'acteur Philippe Caubère visé par une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure"

Une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure" a été ouverte contre le comédien et metteur en scène Philippe Caubère. Une comédienne avait porté plainte contre lui l'an dernier.

L'acteur et metteur en scène Philippe Caubère est visé par une enquête pour "atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité", nous a appris franceinfo lundi 8 janvier. Le comédien, connu pour avoir incarné le père de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père et Le château de ma mère fait l'objet d'une plainte déposée par une jeune comédienne il y a un an.

Aujourd'hui âgée de 27 ans, la plaignante dénonce des atteintes sexuelles qui se seraient produites alors qu'elle avait 16 ans, en 2012. Philippe Caubère était alors âgé de 61 ans. Elle accuse l'acteur, qui lui donnait des rendez-vous pour parler théâtre et cinéma et la conseiller dans son choix de carrière, d'avoir abusé d'elle sexuellement.

Elle a raconté des baisers, des fellations et des pénétrations lors de rendez-vous clandestin dans son studio de Saint-Mandé, en Val-de-Marne, pendant un an. Elle dit également que Philippe Caubère aurait entretenu une autre relation intime avec une seconde adolescente.

Philippe Caubère déjà visé par une plainte en 2018

Par voix d'avocate, Philippe Caubère, qui avait signé la tribune collective en soutien à Gérard Depardieu en décembre dernier, reconnaît une relation intime avec la plaignante, mais réfute les actes de pénétration. Cette enquête, toujours en cours et confiée par le parquet de Créteil à la sûreté territoriale du Val-de-Marne, fait suite à une autre plainte pour viol visant le comédien.

Déposée en 2018, elle a été finalement classée sans suite faute d'éléments. Contactée à l'époque, la nouvelle plaignante avait alors évoquée des relations consenties et n'avait pas souhaité saisir la justice, assure Me Marie Dosé, avocate de Philippe Caubère. De son côté, l'avocate de la plaignante rappelle que sa cliente a porté plainte pour atteinte sexuelle sur mineur, et non pour viol.