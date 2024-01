Affaire Gérard Depardieu : l'émission "Complément d'enquête" analysée, des poursuites possibles ?

Le parquet de Paris va analyser l'émission "Complément d'enquête" dédiée à Gérard Depardieu pour décider si des faits de harcèlement sexuel peuvent être caractérisés.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Gérard Depardieu. Selon des informations de BFM TV dévoilées ce lundi 22 janvier, le parquet de Paris va analyser le numéro de Complément d'enquête consacré à l'acteur français diffusé en décembre sur France 2. Dans cette émission, on pouvait y voir le comédien, en voyage en Corée du Nord, multiplier les remarques sexistes, grossières, humiliantes et déplacées à l'encontre de plusieurs femmes qu'il croisait, et notamment une jeune fille mineure.

Le parquet, saisi par l'avocate de Charlotte Arnould qui a porté plainte contre Gérard Depardieu en 2018, va désormais analyser le contenu de l'émission de télévision. L'objectif : déterminer si des faits de harcèlement sexuel peuvent être caractérisés, et si l'acteur peut être poursuivi en justice.

Une plainte classée

En parallèle, nous avons appris ce lundi par RTL que la plainte pour agression sexuelle, déposée par l'actrice Hélène Darras contre l'acteur en septembre 2023, "ne fera pas l'objet de poursuite". Le parquet de Paris a justifié sa décision par la prescription des faits dénoncés, qui remontaient à 2007. La comédienne avait porté plainte pour agression sexuelle sur le tournage du film Disco, dans lequel elle était figurante.

Dans le numéro de Complément d'enquête diffusé en décembre dernier, Hélène Darras intervenait pour décrire ce qu'elle reprochait à Gérard Depardieu. Âgée de 26 ans à l'époque, elle l'accuse de l'avoir regardée comme "un morceau de viande", avant d'avoir "passé sa main sur [ses] hanches, sur [ses] fesses".

Gérard Depardieu toujours mis en examen

Gérard Depardieu, présumé innocent, est toujours mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur l'actrice Charlotte Arnould. Cette dernière a porté plainte pour la première fois en 2018. L'acteur est mis en examen depuis 2020 pour des faits qu'il a démenti dans une lettre ouverte au Figaro, le 1er octobre 2023. Il y assurait n'avoir "jamais au grand jamais abusé d'une femme".

Par ailleurs, si 13 femmes ont témoigné dans les colonnes de Médiapart contre Gérard Depardieu et que certaines d'entre elles ont été entendues par le juge d'instruction, ces témoignages n'auraient pas donné lieu "à des éléments nouveaux" et n'ont donc pas entraîné de nouvelles poursuites, nous apprend RTL.