Judith Godrèche porte plainte contre Jacques Doillon pour "viol sur mineur"

Après Benoît Jacquot, Judith Godrèche a également porté plainte contre le réalisateur Jacques Doillon pour "viol sur mineur". Elle l'accuse d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle avait 15 ans.

Judith Godrèche brise enfin le silence. Au moment où elle a porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour "viols avec violences sur mineurs de moins de 15 ans", l'actrice de 51 ans a également porté plainte pour "viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité" contre Jacques Doillon, ce mardi 6 février 2024.

Au micro de France Inter ce jeudi 8 février, Judith Godrèche évoque deux agressions de la part de l'ex-époux de Jane Birkin et père de Lou Doillon (notamment) : une première qui se serait déroulée "dans la maison de Jane Birkin". Elle n'en donnera pas les détails, mais assure que "personne ne l'a vu et je n'en ai parlé à personne". L'actrice n'en dira pas plus sur cette première accusation.

La seconde se serait déroulée sur le plateau de tournage du film La fille de 15 ans, réalisé par ce même Jacques Doillon. Elle incarne le rôle principal (et avait donc 15 ans à l'époque) face au cinéaste, qui est également acteur dans le film. "Tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi", précise-t-elle sur France Inter, sur 45 prises. "J'enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote, me roule des pelles." Elle assure que les faits se seraient déroulés devant Jane Birkin, alors toujours en couple avec le réalisateur, pour qui la "situation a été extrêmement douloureuse".

Une enquête vise Benoît Jacquot

Ce témoignage intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête visant Benoît Jacquot pour "viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans". Le 6 février 2024, Judith Godrèche a porté plainte contre le cinéaste, dénonçant une relation de "perversion" et "d'emprise". Celle-ci a débuté en 1986, alors qu'elle était âgée de 14 ans, et lui 39 ans. L'enquête porte plus précisément sur "les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1992", comme le précise le parquet de Paris le 7 février.

La comédienne dénonce également au micro de France Inter des relations sexuelles brutales et violentes, avec des "sévices sexuels" et du "sadisme sexuel", notamment des "coups de ceinture". De son côté, Benoît Jacquot, aujourd'hui âgé de 77 ans, dément les accusations dont il fait l'objet. Il évoque au contraire une relation "amoureuse" et longue, "dénuée selon lui de brutalité et de prédation" au Monde.