Timothée Chalamet est-il en couple ? Il a officialisé sa relation avec une star de la TV

Star de la franchise "Dune", Timothée Chalamet est la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Sa vie sentimentale est particulièrement scrutée par ses fans.

C'est le nouveau visage incontournable d'Hollywood. Depuis 2012, Timothée Chalamet est partout. Ce 28 février, l'acteur franco-américain est de retour dans les salles de cinéma pour reprendre son rôle dans l'un des plus gros blockbusters du moment, celui de Paul Atréides dans Dune : partie 2.

A la hauteur de son impressionnante carrière au cinéma (Call me by your name, Wonka, The French Dispatch pour ne citer qu'eux), l'acteur de 28 ans bénéficie d'une grosse fan-base et est scruté à chacun de ses déplacements. Sa vie privée, plus particulièrement, est très suivie par ses admirateurs qui s'interrogent sur son statut : est-il en couple ou célibataire ?

Actuellement, Timothée Chalamet n'est plus un cœur à prendre. L'interprète de Paul Atreides dans Dune est en couple depuis 2023 avec une star de la télé-réalité. C'est plus précisément avec l'une des membres de la famille Kardashian que Timothée Chalamet a une relation, puisqu'il fréquente actuellement Kylie Jenner, demi-sœur de Kim Kardashian. Le couple avait été photographié pour la première fois ensemble en juin 2023, avant de s'afficher côtes à côtes à la cérémonie des Golden Globes en début d'année.

Il a fréquenté plusieurs célébrités

Timothée Chalamet a fréquenté plusieurs personnalités connues avant de se mettre en couple avec Kim Kardashian. L'acteur qi a également joué dans Wonka ou Les Filles du Docteur March avait été en couple avec Lourdes Ciccone-Leon, fille de Madonna, de 2013 à 2015, avant d'avoir une relation avec Lily-Rose Depp de 2018 à 2020. Il avait également eu une brève liaison avec l'actrice Eiza Gonzalez.