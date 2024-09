Raphaël Varane : "son corps n'en pouvait plus", l'ancien défenseur des Bleus annonce sa retraite

Raphaël Varane vient d'annoncer sa retraite sportive, à seulement 31 ans, confirmant une info du Parisien ce mercredi.

Le corps ne suivait plus depuis des mois. A seulement 31 ans, Raphaël Varane a annoncé ce mercredi 25 septembre sa retraite. Le footballeur, qui a fait les beaux jours de Lille, du Real et de l'équipe de France avait tenté ces derniers mois de se relancer à Côme, en Italie, pour essayer d'y terminer sa riche, mais courte carrière. Mais d'incessants problèmes aux genoux ne lui ont permis de disputer qu'un seul match avec le club qu'il avait rejoint cet été.

On avait perdu Raphaël Varane de vue en 2022, après ses dernières apparitions en Bleu lors de la Coupe du monde de football au Qatar. Des incertitudes sur son état physique et un intense battage médiatique avaient accompagné la compétition, pourtant convaincante malgré l'échec en finale face à l'Argentine. Le défenseur central, "taulier" des Bleus avec lesquels il jouait depuis près d'une décennie, avait annoncé quelques mois plus tard qu'il mettait fin à sa carrière internationale.

Raphaël Varane avait en effet annoncé sa retraite internationale en février 2023, via un long message posté sur Instagram. Indiquant que cela faisait "plusieurs mois" que sa réflexion était en cours, il jugeait alors que "le bon moment" était venu pour s'éloigner et lever le pied. Le champion du monde 2018 avait décidé de se consacrer essentiellement à son évolution en club (à Manchester United à l'époque). Un choix qu'avaient déjà fait avant lui Karim Benzema, Hugo Lloris et Steve Mandanda.

Une usure physique précoce

Il faut dire que Raphaël Varane avait réalisé l'impensable ou presque en revenant de blessure juste avant la Coupe du monde 2022. Les efforts très lourds du défenseur pour remettre des ischios récalcitrants en place, l'avaient profondément marqué. Les blessures incessantes du défenseur, en particulier aux genoux, lui demandaient des phases de récupération de plus en plus importantes, pas vraiment compatible avec le rythme intensif qu'implique le haut niveau.

Le Parisien évoquait ainsi dès l'année dernière "une certaine forme d'usure physique et psychologique", un besoin de passer plus de temps avec les siens, mais aussi l'envie de laisser la place à la relève. A l'heure de la retraite complète de Raphaël Varane, le quotidien estime aujourd'hui qu' "il a donc fini par comprendre que son corps n'en pouvait plus et a fini par se rendre à l'évidence". Raphaël Varane a cette fois décidé de jeter l'éponge pour de bon.