Motion de censure : NFP, RN... Qui va voter pour renverser le gouvernement Barnier ?

Le NFP envisage déjà de censurer le gouvernement Barnier et le RN attend de se prononcer sans écarter l'option. Un vote commun des deux forces politiques contre l'exécutif n'est pas impossible.

L'avenir du gouvernement Barnier ne tient qu'à un fil. Faute de majorité à l'Assemblée nationale, l'exécutif se sait à la merci d'une motion de censure. Pour autant, le Premier ministre espère pouvoir, comme Elisabeth Borne et Gabriel Attal avant lui, gouverner sans majorité franche dans l'hémicycle. Car s'il n'a pas de majorité, aucun groupe de l'opposition ne domine l'Assemblée nationale et le vote uni de deux groupes que tout oppose, le Nouveau Front populaire (NFP) et le Rassemblement national (RN), est nécessaire pour renverser le gouvernement de Michel Barnier.

Une motion de censure doit être adoptée à la majorité absolue des élus présents dans l'hémicycle au moment du vote pour aboutir, soit 289 voix si les 577 députés siègent le jour du scrutin. Le NFP compte 193 députés, tandis que le RN en a 126. Aucune force ne peut donc espérer pousser le gouvernement vers la sortie seule, mais avec la réserve de voix de l'autre camp le scénario devient possible. Reste à savoir si un tel rapprochement, même exceptionnel, aura lieu.

Michel Barnier et ses 39 ministres s'apprêtent dans tous les cas à faire face à une motion de censure, sans doute la première d'une longue série. Le NFP a annoncé déposer une motion de censure dès l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée nationale, après le discours de politique générale du Premier ministre, le 1er octobre. Loin d'être une surprise puisque promis contre tout gouvernement qui ne serait pas de gauche, le texte a toutefois peu de chance d'aboutir, car le RN ne devrait pas censurer le gouvernement si vite. "Je sais très bien que Marine Le Pen a décidé de donner son onction au gouvernement Barnier" et donc que le motion de censure "est vraisemblablement vouée à l'échec" a reconnu le socialiste Olivier Faure sur France 2, le 22 septembre.

Une censure du RN reste possible

La première motion de censure ne devrait pas signer la fin du gouvernement Barnier. Un sursis permis par le RN qui refuse de censurer l'exécutif avant d'avoir eu vent de sa politique. Le parti d'extrême droite ne s'interdit pas pour autant de renverser le gouvernement plus tard s'il ne le satisfait pas. Sachant la gauche décidée à censurer l'exécutif et le gouvernement en mal de soutien, le RN se plaît à jouer les arbitres et profite de la situation pour se faire entendre de Matignon. "On jugera sur pièce. [...] C'est nous qui déciderons si ce gouvernement oui ou non à un avenir" a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy sur France Inter le 23 septembre.

Marine Le Pen, cheffe de file du parti, a même posé les conditions de sa non participation à une censure : une position ferme sur l'immigration et la sécurité et aucune augmentation d'impôts pour les classes populaires, l'introduction de la proportionnelle aux législatives et enfin le respect des élus du RN et de ses électeurs. Michel Barnier a promis à propos de ce dernier point de traiter les députés d'extrême droite comme les autres. Mais le mot ne semble pas avoir été entendu par tous les ministres : Antoine Armand, le ministre de l'Economie, a considéré le RN comme hors de "l'arc républicain" sur France Inter le 24 septembre. Si le locataire de Bercy a été recadré par le Premier ministre, cette sortie ne devrait pas être du goût du RN et pourrait le pousser à censurer le gouvernement plus vite que prévu... D'autant que la composition de l'exécutif ne séduit pas Jordan Bardella qui voit "un gouvernement qui n'a aucun avenir". Craignant un retour de bâton, le Premier ministre aurait appelé Marine Le Pen selon le Figaro pour répondre de son ministre.

A droite, Eric Ciotti qui a annoncé quitter le parti Les Républicains, a fait savoir sur RTL qu'il "votera une motion de censure s'il y a des impôts qui frappent à la fois les Français et les entreprises". Seulement le Premier ministre a plusieurs fois ouvert la voie à une augmentation des impôts pour certaines catégories de personnes et d'entreprises, notamment les plus aisées, avant le vote du budget 2025.

Une vote commun de la gauche et de l'extrême droite contre le gouvernement

Le gouvernement Barnier s'accroche au scénario le plus optimiste pour lui : l'échec d'une censure entrainé par le refus mutuel du NFP et du RN de voter un texte émis par l'autre camp. Mais une motion de censure est moins une alliance de deux camps que l'opposition de plusieurs forces au gouvernement. Un vote commun est donc envisageable, mais il doit pouvoir être justifié auprès des électeurs des camps respectifs. Or, le RN qui voit des profils très droitiers accéder à des postes clefs comme le ministère de l'Intérieur a encore peu d'arguments si ce n'est la présence, trop nombreuse selon lui, de macronistes au gouvernement.

Il faudrait donc attendre l'examen d'un texte ou projet de loi pour observer l'opposition du RN au gouvernement, et éventuellement le soutien d'une censure. Sur un texte qui opposerait autant l'extrême droite que la gauche au gouvernement, à l'instar de l'abrogation de la réforme des retraites défendue par les deux camps, une motion de censure pourrait l'emporter. Dans ce cas le non soutien à une censure en raison d'un refus de voter comme la gauche ou l'extrême droite pourrait être difficile à justifier auprès des électeurs.

La menace d'une censure peut venir de l'intérieur

Plus inattendu, le soutien à une motion de censure pourrait venir des rangs de la macronie. Le parti présidentiel et les formations politiques alliées (MoDem, Horizons, UDI) soutiennent le gouvernement puisqu'ils y participent, mais l'aile gauche de la coalition pourrait se désolidariser et s'opposer à l'exécutif. Certains élus comme Sacha Houlié ont quitté le groupe de députés Ensemble pour la République (EPR) pour siéger en tant que non-inscrit et n'être tenu à aucun soutien forcé. D'autres à l'instar de Stella Dupont n'écarte pas une potentielle censure : "C'est possible, même si ce n'est pas du tout ce que je souhaite. On a besoin de stabilité, de travailler, de compromis. Mais il faut des gens ouverts, pragmatiques. La ligne extrêmement dure de nombre de ministres me préoccupe" a-t-elle indiqué sur RMC. Selon elle, le "gouvernement est trop à droite et n'est pas à l'image des aspirations des Français".