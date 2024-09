Alerte pluies inondation et vent : de très nombreux départements concernés

METEO. Près de 30 départements sont concernés par l'alerte pluies inondation et vent ce mercredi 25 septembre. La météo sera très perturbée jusqu'à ce vendredi avec des vents violents attendus dans certaines régions.

De mercredi à vendredi, le pays va connaître une forte dégradation des conditions météorologiques en raison d'une dépression nommée Aitor. "De l'air polaire s'écoulant de l'Atlantique nord vers les Îles Britanniques rencontre un flux de sud-ouest alimenté en air doux sur le sud du continent", explique Météo France. Voilà pourquoi, ce mercredi, plusieurs départements sont en alerte jaune pour vent et pluie-inondations.

Ce mercredi, les plus sont généralisées au Centre Ouest. Dans l'après-midi, elles devraient se propager vers le Centre-Val-de-Loire, le bassin parisien et en direction du nord-est. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la pluie sera plus soutenue vers l'Aquitaine, le Limousin et jusqu'à la Franche-Comté. L'équivalent d'un mois à un mois et demi de pluie pourrait tomber sur ces zones.

Dès jeudi, la pluie devrait faiblir sur un axe Pyrénées-Cévennes-Alpes du Nord. Toutefois, le temps restera instable et venté. En ce qui concerne la tendance pour ce vendredi, un temps plus frais fera son apparition avec de fortes averses orageuses dans l'ouest, le long de l'Atlantique avec des pluies qui se propageront sur les Alpes du Nord, selon La Chaîne Météo.

Le vent, lui, soufflera de manière régulière sur plusieurs régions. Ce mercredi, le vent souffle fort au nord-ouest, puis se dirigera vers le centre-ouest avec des rafales pouvant atteindre 80km/h. Le bassin parisien sera également concerné dans la nuit de mercredi à jeudi avec des vents entre 60 et 75 km/h. Jeudi, la Lorraine et la Franche-Comté seront concernés avec des vents jusqu'à 90 km/h, et jusqu'à 100 km/h en montagne. Enfin, vendredi, le vent pourrait se renforcer sur la côte aquitaine et en Occitanie dans l'après-midi, avec un vent pouvant atteindre les 100 km/h sur le littoral, toujours d'après les informations de La Chaîne Météo

© La Chaîne Météo

Les départements concernés par les pluies abondantes et les vents forts en raison de la dépression Aitor ce mercredi sont, ils sont placés en alerte jaune ou "risque important" : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Charente, le Cher, la Côte-d'Or, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort. Attention, deux départements sont eux placés en vigilance orange, il s'agit de la Charente-Maritime et de la Vendée.