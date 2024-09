Gouvernement Barnier : tensions, incompréhensions... Retailleau bientôt convoqué

Selon les informations de Politico, les premières déclarations du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau "ont été abordées lors d'une réunion du groupe EPR hier matin". Signe d'un malaise au sein du gouvernement ? Quoi qu'il en soit, les volontés affichées du locataire de Beauvau sur l'AME ont été prononcées avant le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, qui n'aura lieu que le 1er octobre prochain. Et le problème est bien là. En réalité, ce discours doit être modelé par tous les groupes de la coalition et les présidents de groupes seront reçus à Matignon, ce mercredi à 17 heures pour en parler.

Les déclarations de Bruno Retailleau, notamment sur une réforme de l'aide médicale d'Etat (AME), que le ministre de l'Intérieur envisage de lancer sans passer par le Parlement créent de vives tensions et de l'incompréhension dans le camp Macron . "Tu ne fais pas un acte d’autorité quand tu n’as que 47 députés et que tous les autres ne sont pas de ta famille politique", gronde un cadre du groupe EPR auprès de Politico. Autrement dit, malgré leur statut dans la Chambre basse, les LR prendraient déjà trop de place dans le Gouvernement Barnier, selon les termes utilisés par les macronistes.

08:17 - Bruno Retailleau convoqué par la commission des Lois

Du rififi au gouvernement. Réforme de l'AME, nouvelle loi immigration, "rétablir l'ordre"... Les premiers pas de Bruno Retailleau à l'Intérieur sont clairs, et sa ligne ferme. Trop ? Force est de constater que chez les macronistes, les dents grincent. Et les premières déclarations du locataire de Beauvau avant même le discours de politique générale de Michel Barnier ne passent pas. "Pourquoi ne pas avoir appelé Bruno Retailleau pour le recadrer lui-aussi ?", peste une cadre EPR dans les colonnes de Politico, en référence au sévère recadrage du Premier ministre envers son ministre de l'Economie, ce dernier ayant affirmé que le RN ne faisait pas partie de "l'arc républicain". Une chose est sûre : selon les informations de Politico et de RMC, Bruno Retailleau sera convoqué par le nouveau président de la commission des Lois, Florent Boudié, pour s'expliquer sur ses récentes déclarations et ses intentions à la tête du ministère de l'Intérieur.