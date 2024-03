Accusé d'un viol sur mineur en 1973, Roman Polanski sera jugé en 2025

Roman Polanski sera jugé dans un procès civil en 2025 en Californie pour des accusations de viol sur mineur. La plaignante l'accuse d'avoir abusé d'elle en 1973, avant qu'il ne fuit les Etats-Unis.

Roman Polanski sera jugé en civil en août 2025, à Los Angeles. Le cinéaste de 90 ans est accusé de viol sur mineur, la plaignante assurant qu'il aurait abusé d'elle en 1973. Cette dernière, qui est restée anonyme et présentée sous le pseudonyme "Jane Doe", assure que le réalisateur l'aurait emmenée dîner alors qu'elle était adolescente dans un restaurant de Los Angeles. Elle raconte qu'il lui aurait fait boire de la tequila avant de l'avoir ramenée chez lui et de l'agresser.

Auprès de la presse, son avocate, Gloria Allred, assure qu'"elle lui a dit 's'il te plaît, ne fais pas ça'. Elle soutient qu'il a refusé ses demandes. Elle soutient aussi que l'accusé Polanski a retiré les vêtements de la plaignante et l'a ensuite agressé sexuellement, provoquant chez elle des douleurs et des souffrances physiques et émotionnelles immenses."

La plaignante avait rendu ses accusations publiques en 2017, au cours d'une conférence de presse, et demande désormais des dommages et intérêts sans plus de précision, après avoir déposé plainte en juin 2023. A cette date, la loi californienne permettait encore de porter plainte pour des violences sexuelles qui remontaient à plusieurs années auparavant. En conférence de presse le 12 mars, la plaignante a confirmé qu'il lui "a fallu beaucoup de temps pour trancher cette poursuite contre M. Polanski", mais qu'elle avait fini par porter plainte pour "obtenir justice et rendre des comptes". De son côté, Roman Polanski a confirmé par la voix de son avocat qu'il "contestait fermement toute accusation de viol".

En 1977, le réalisateur franco-polonais a fui la justice américaine, poursuivi pour viol sur mineur dans une autre affaire, celle de Samantha Gailey (aujourd'hui Geimer). Accusé de l'avoir droguée et violée, il fera 42 jours de prison après avoir plaidé coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure en demandant l'abandon d'autres charges. Lorsque le juge décide finalement de le poursuivre une nouvelle fois pour viol sur mineur, le cinéaste s'enfuit pour Paris.

Il est toujours visé par un mandat d'arrêt international de la justice américaine. Il semble donc peu probable que Roman Polanski soit présent à l'audience de 2025, ayant échappé à plusieurs demandes d'extradition depuis la fin des années 1970. Dans le cadre d'un procès civil, "il n'est pas obligé de comparaître", assure Gloria Allred. Par ailleurs, il est accusé par plusieurs autres femmes pour des faits de violences sexuelles, notamment par l'actrice britannique Charlotte Lewis, par la comédienne allemande Renate Langer ou encore par l'artiste américaine Marianne Barnard et la photographe Valentine Monnier. Roman Polanski a toujours démenti ces accusations.