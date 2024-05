Edouard Baer accusé de violences sexuelles : l'un de ses spectacles annulés

Alors que six femmes l'accusent d'agression et harcèlement sexuel, Edouard Baer a vu les représentations de son spectacle au théâtre Antoine de Paris annulées.

Les représentations parisiennes du spectacle Ma candidature d'Edouard Baer, mis en cause par six femmes pour harcèlement et agressions sexuelles, ont été annulées. C'est ce que le théâtre Antoine a annoncé dans un courriel adressé aux spectateurs qui avaient réservé des places pour les représentations prévues en juin et juillet. C'est la première annulation après la révélation de l'enquête de Médiapart et de Cheek, le 23 mai dernier. Auparavant, il avait joué son spectacle à Romans-sur-Isère (le 24 mai) et à Vevey en Suisse mardi dernier.

Six femmes, âgées d'une vingtaine d'années au moment des faits qui sont rapportés, accusent le comédien de 57 ans de faits d'agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel qui se seraient produits entre 2013 et 2021. Les deux médias précisent néanmoins qu'aucune plainte n'a été déposée contre l'acteur à ce jour. Dans le détail, les deux médias en ligne rapportent des témoignages datés qui se seraient majoritairement produits dans un cadre professionnel, au théâtre ou à la radio principalement. Les journalistes détaillent une enquête longue de 5 mois et une cinquantaine de témoignages.

L'une des femmes qui témoigne contre Edouard Baer raconte que l'acteur lui aurait fait des compliments sur "son très joli téton" malgré ses protestations avant de lui attraper "son sein gauche à la main", quand une chargée de production dans un théâtre raconte qu'il lui aurait "touché les seins à plusieurs reprises" alors qu'il était saoul dans sa loge, avant de "poser sa main sur ses fesses" quelques heures plus tard. Une autre accuse Edouard Baer d'avoir essayé de l'embrasser dans le cou et sur la bouche, l'une dit avoir été mordue au bras.

Edouard Baer s'excuse

Contacté par Médiapart et Cheek, Edouard Baer n'a pas répondu à chacune des accusations dont il fait l'objet. Il a toutefois assuré ne "pas se reconnaître dans les mots et les gestes qui [lui]sont attribués". S'il assure ne pas avoir eu de retour des femmes qui l'accusent lui reprochant d'aller trop loin, il a toutefois tenu à exprimer ses "regrets" de savoir que son comportement ai pu "mettre mal à l'aise ou blesser ces femmes. Je n'ai pas eu l'intelligence de le percevoir. J'en suis profondément désolé. Je n'ai jamais cherché à les heurter intentionnellement. Je leur présente toutes mes excuses."