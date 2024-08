Mort d'Alain Delon : invités, règles... Les obsèques de l'acteur s'organisent

Les obsèques d'Alain Delon ont lieu ce samedi 24 août dans son domaine de Douchy. L'adieu des proches de l'acteur décédé dimanche, se prépare dans la plus stricte intimité.

En direct

12:08 - Muriel Robin est présente à Douchy Parmi les personnalités qui ont pu être aperçues aux abords de la demeure d'Alain Delon à Douchy, on compte évidemment les enfants de l'acteur, et plus particulièrement Anouchka et Alain-Fabien Delon qui sont venus se recueillir devant les fleurs déposées au portail de la propriété de leur père, mais également Rosalie van Breemen, ex-compagne d'Alain Delon et mère de ses deux derniers enfants. Mais le magazine Public a également remarqué la présence de Muriel Robin, accompagnée de son épouse Anne Le Nen. Toujours selon nos confrères, elle se serait rendue "dans la propriété ed son ami pour se recueillir sur sa dépouille et soutenir ses proches".

11:33 - On connaît les noms de certains des invités aux obsèques d'Alain Delon Les obsèques d'Alain Delon se dérouleront samedi à 16 heures à Douchy, en tout petit comité et à huis clos. Selon les informations de Paris Match, seule une quarantaine de personnes seront présentes : les enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien évidemment, le chien de l'acteur Loubo, l'infirmière qui a accompagné l'acteur ces derniers mois, mais aussi les petites-filles du comédien, Loup et Liv, ainsi que leur mère, Sophie Clerico. Rosalie van Breemen, ex-compagne d'Alain Delon et mère d'Anouchka et Alain-Fabien, serait également invitée. Elle a déjà été aperçue aux abords de la demeure de Douchy ces derniers jours.

10:57 - La cérémonie à l'église annulée pour des raisons de sécurité Au départ, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon avaient envisagé de rendre le dernier hommage à Alain Delon moins privé. Selon Abel Martin, maire de Douchy, qui s'est exprimé au micro du Parisien, "au lendemain de la disparition de l’acteur, les enfants ont parlé avec les forces de l’ordre et la préfecture de la possibilité qu’une messe soit également donnée dans l’église de la ville". Ils ont cependant dû y renoncer pour des raisons de sécurité, puisque l'église "ne peut pas accueillir plus de 350 personnes". La tenue d'un tel événement aurait obligé de "fermer tous les accès à la commune".

10:24 - Pas de téléphone portable aux obsèques d'Alain Delon Selon les informations du Parisien, les enfants d'Alain Delon ont donné une consigne claire aux invités des obsèques avant le début de la cérémonie : les téléphones portables sont interdits. Selon nos confrères, ils seront obliger de les glisser "dans des pochettes spéciales afin qu'ils ne puissent pas s'en servir", ceci, probablement, pour ne pas que des traces de la cérémonie soient divulgués. Les photographes n'auront en effet pas accès au domaine.

09:51 - Les obsèques d'Alain Delon ne seront pas publiques C'est dans la plus stricte intimité que se dérouleront les obsèques d'Alain Delon ce samedi 24 août. Les enfants de l'acteur ont fait savoir que la cérémonie se déroulerait à huis clos, avec seulement une quarantaine de personnes conviées. Par ailleurs, la préfecture du Loiret a pris un arrêté interdisant le survol d'avions et de drones au-dessus du domaine de l'acteur. Des barrages filtrants seront également mis en place par la gendarmerie pour permettre uniquement aux invités de se rendre aux obsèques.