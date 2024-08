Mort d'Alain Delon : les premières réactions, ce que l'on sait de son décès

MORT D'ALAIN DELON. La mort d'Alain Delon a été annoncée ce dimanche 18 août 2024 en début de matinée. L'acteur français, âgé de 88 ans, était en retrait de la vie publique depuis un AVC survenu en 2019.

11:41 - Marine Le Pen : "C’est une petite partie de la France que l’on aime qui part avec lui" La chef des députés RN a rendu hommage à Alain Delon sur X. Elle écrit : "C’est une légende qui est partie", ajoutant que l’acteur "nous laisse orphelins de l’âge d’or du cinéma français qu’il incarnait si bien". Elle s’attriste en assurant que "c’est une petite partie de la France que ‘son aime qui part avec lui".

11:05 - Rachida Dati rend hommage à "un ami cher" La ministre démissionnaire de la Culture a publié un long message de réaction à la mort d’Alain Delon. "On le croyait immortel, d’avoir eu plusieurs vies, d’avoir joué tous les rôles […] d’avoir tourné pour les plus grands […], d’être devenu l’un des plus grands acteurs du cinéma mondial". Elle salue "son talent, son charisme, son aura", ainsi que son choix d’être resté en France alors que les portes d’Hollywood lui étaient ouvertes. La ministre assure perdre "un ami cher, qui a beaucoup compté pour moi et ma famille" et adresse ses "plus chaleureuses pensées" à sa famille.

11:01 - Les problèmes de santé de l’acteur Depuis un AVC en 2019, l’état de santé d’Alain Delon inquiétait. Dans une interview à Paris Match, Antony assure qu’Anouchka n’a pas informé ses deux frères que leur père avait échoué à "cinq tests cognitifs" entre 2019 et 2022. Les enfants se sont disputés pour savoir où l’acteur devait finir ses jours. Si les deux fils plaidaient pour sa demeure de Douchy, Anouchka souhaitait qu’il vive en Suisse, d’où il est citoyen depuis 1999. Elle assurait alors que c’était pour qu’il continue à être soigné alors qu’elle accusait ses frères de le soigner "avec des jus de fruits et des légumes". Les deux fils d’Alain Delon assuraient que leur sœur voulait éviter de payer trop d’impôts sur l’héritage. Un médecin a alors été mandaté par la justice pour évaluer l’état de santé de l’acteur et tranché alors que les enfants n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Il a finalement terminé ses jours à Douchy.

10:47 - Les enfants unis dans l’annonce de sa mort après des mois de conflit Les enfants d’Alain Delon ont annoncé ensemble la mort de leur père. Cette annonce unie intervient après des mois de conflit entre eux par plateau de télévision interposé. Chacun disait vouloir le protéger. Après une interview choc d’Anthony Delon dans Paris Match, la famille se divise. Il accuse sa demi-sœur, Anouchka, de manipulé leur père. Anouchka et Alain Delon ont réagi uni face à cette interview, en dénonçant "l’impudeur abjecte" d’Anthony Delon et ont assuré porter plainte contre lui pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Rapidement, Alain Fabien Delon rejoint son demi-frère et accuse sa sœur d’exercer une "emprise" sur leur père et de leur avoir caché la gravité de son état de santé. C’est d’ailleurs autour de la santé de l’acteur que les plus gros conflits ont éclaté.

10:35 - La réaction d’Emmanuel Macron à la mort d’Alain Delon Le président de la République rend hommage à Alain Delon. Il parle de ses plus grands rôles : "Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde". Il le décrit comme "mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français".

10:27 - Une grande famille pas très unie Alain Delon a eu un premier enfant de son mariage avec Nathalie Delon. Son premier fils, Anthony, aujourd’hui âgé de 59 ans. Après plusieurs idylles, il rencontre Rosalie van Breem, avec qui il a deux enfants, Anouchka (33 ans), avec qui il ne cache pas avoir une relation privilégiée, et Alain-Fabien (30 ans). Des conflits concernant l’état de santé de l’acteur ont éclaté cette année entre les trois enfants.

10:09 - Véronique Jannot exprime son "grand chagrin" L’actrice française avait partagé l’affiche du film Le Toubib avec Alain Delon. Invitée par BFMTV pour réagir à l’annonce de sa mort, elle a fait part de son "grand chagrin", mais aussi d’une "libération", expliquant que "cette époque, il ne l’aimait pas. Et en ce moment, on oubliait l’homme et l’acteur qu’il avait été".

09:46 - "Il était habité par la grâce", décrit Philippe Labro Journaliste et ami d’Alain Delon, Philippe Labro a rendu hommage à Alain Delon sur X : "Adieu l’Ami" écrit-il, saluant sa "personnalité incroyable et fascinante" ainsi que sa "plus belle filmographie".

09:32 - Éric Ciotti rend hommage à Alain Delon, "patriote sincère et homme de droite" La classe politique commence à réagir à la mort d’Alain Delon. Éric Ciotti s’est fendu d’un long poste sur X : "La France pleur un monstre sacré qui habitat le quotidien des Français par-delà les générations et continuera à nous faire vibrer encore longtemps". Il félicite son patriotisme, son "engagement militaire en Indochine très jeune". Il salue aussi l'"homme de droite" qui "a toujours défendu une certaine idée de la France".

09:13 - Valérie Pécresse réagi à la mort d’Alain Delon La présidente de la Région Ile-de-France a réagi à la mort de l’acteur Français sur X quelques minutes après l’annonce de sa famille. "Adieu cher Alain !", commente-t-elle.

08:58 - Retour sur la vie d'un monstre sacré du cinéma français C'était l'une des dernières grandes figures du cinéma français, surtout depuis le décès de Jean-Paul Belmondo en 2021, un événement qui l'avait marqué au point de faire sa dernière apparition publique lors des obsèques de son acolyte. Alain Delon avait traversé les époques au fil de rôles majeurs. Retrouvez sa biographie et ses rôles marquants dans notre dossier dédié. Lire l'article Alain Delon : jeunesse, films, mort... Biographie d'une légende du cinéma français

08:56 - Une Palme d'or d'honneur en 2019 comme récompense suprême C'était l'une des dernières apparitions marquantes d'Alain Delon lors du festival de Cannes en mai 2019. L'acteur français y avait été couronné d'une Palme d'or d'honneur qui avait valu à Alain Delon des larmes au moment de recevoir le précieux trophée des mains de sa fille Anouchka. Alain Delon avait reçu un César en 1985, celui de meilleur acteur pour son rôle dans le film de Bertrand Blier, "Notre histoire".

08:52 - Quand est mort Alain Delon ? Des précisions données L'acteur est décédé "très tôt au milieu de la nuit", a précisé le communiqué publié par les enfants d'Alain Delon ce dimanche matin.