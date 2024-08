Mort d'Alain Delon : quand auront lieu les obsèques de l'acteur ?

Alain Delon est mort dimanche à l'âge de 88 ans, après avoir souffert de plusieurs problèmes de santé. Alors que les fans se recueillent à Douchy, les obsèques de l'acteur auront bientôt lieu.

En direct

12:06 - Qui est Monseigneur Di Falco, qui célèbrera les obsèques d'Alain Delon ? Monseigneur Jean-Michel Di Falco a annoncé ce mercredi qu'il célébrerait les obsèques d'Alain Delon ce samedi à partir de 17 heures à Douchy. Auprès de l'AFP, il explique qu'il officiera "à la demande" d'Alain Delon. Âgé de 82 ans, ce prélat catholique français très médiatique a officié comme évêque auxiliaire de Paris de 1997 à 2003, avant d'être évêque de Gap et d'Embrun de 2003 à 2017. Il a également été porte-parole de la Conférence des évêques de France dans les années 1990 et a fait plusieurs chroniques dans la presse et les médias. C'est également le fondateur du groupe Les Prêtres, composé de Charles Troesch, Jean-Michel Bardet et Joseph Dinh Nguyen Nguyen, qui ont fait trois albums entre 2010 et 2014. Il est accusé d'agressions sexuelles sur mineurs en 2001 (accusations qu'il dément), mais un non-lieu est prononcé pour des raisons de prescription avant que la Cour de cassation n'annule cette décision en 2022, relançant l'affaire en civil. Monseigneur Jean-Michel Di Falco s'est présenté devant la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2023.

11:30 - Le chien d'Alain Delon ne sera pas finalement pas euthanasié Les associations de protection des animaux, comme la SPA ou 30 Millions d'Amis, s'inquiétaient du sort réservé à Loubo, fidèle berger malinois d'Alain Delon. Et pour cause, l'acteur avait déclaré dans une interview à Paris-Match : "Ce que je sais, c’est que je ne laisserai pas mon chien seul. S’il devait mourir avant moi, ce que j’espère, je n’en prendrai pas d’autre. Si je meurs avant lui, je demanderai au vétérinaire qu’on parte ensemble. Il le piquera afin qu’il meure dans mes bras". Mais la fondation Brigitte Bardot a fait savoir ce mardi qu'il n'en serait finalement rien : les proches d'Alain Delon auraient confirmé qu'ils en prendront soin, et que le fidèle compagnon d'Alain Delon ne sera pas euthanasié.

11:07 - Hiromi Rollin ne serait pas la bienvenue aux obsèques d'Alain Delon Elle se présentait comme la dernière compagne d'Alain Delon, les enfants de l'acteur la qualifiait en revanche de "dame de compagnie" lors de l'affrontement judiciaire qui les a opposés et qui a débouché sur un classement sans suite le 4 janvier dernier. Hiromi Rollin s'est dite "dévastée" par la mort de l'acteur au cours d'une interview au Figaro, regrettant d'avoir appris la nouvelle de son décès dans l'actualité et de ne pas avoir été prévenu par sa famille. Au micro de BFM TV, elle explique avoir "demandé à deux intermédiaires d'intervenir auprès d'Anouchka (la fille d'Alain Delon, NDLR) pour que je puisse assister à la mise en bière et à l'enterrement pour embrasser Alain et lui dire au revoir pour la dernière fois. Pour l'instant, aucun retour". Selon le média spécialisé, Hiromi Rollin, que les enfants de l'acteur accusaient de maltraitance envers leur père en 2023, n'est "en aucun cas" la bienvenue aux obsèques d'Alain Delon

10:32 - Les obsèques d'Alain Delon prévues samedi à Douchy Alain Delon sera enterré dans sa demeure de Douchy, dans la plus stricte intimité. Selon les informations de BFM TV, les obsèques auront lieu ce samedi 24 août, à partir de 17h, dans la commune de Douchy. L'événement se fera dans la plus stricte intimité et ne sera pas public : les trois enfants de l'acteur seront présents, ainsi qu'une quarantaine de personnes invitées.

10:17 - Pas d'hommage national ? La question ne serait pas encore tranchée Interrogé sur les hommages nationaux reçus par Charles Aznavour et Johnny Hallyday dans l'émission de France 2 Thé ou Café en 2018, Alain Delon avait déclaré qu'il ne voulait "surtout pas" recevoir le même honneur et préférait être enterré "comme tout le monde". Affaire classée donc ? Pas tout à fait, selon les informations de RTL, qui dévoile que la question ne serait toujours pas tranchée et "des discussions sont toujours en cours entre l'Élysée et la famille d'Alain Delon à ce sujet". Aucune annonce n'a encore été faite concernant un hommage public du Guépard, pour permettre un dernier adieu à ses fans.

09:45 - Alain Delon autorisé à être enterré dans sa propriété Il avait déjà entamé les démarches administratives et avait obtenu un accord de principe de la part de la préfecture du Loiret : Alain Delon sera bel et bien enterré dans sa demeure de Douchy, nous apprend RTL ce mercredi. La famille aurait obtenu hier l'autorisation des autorités compétentes par un arrêté délivrant cette autorisation, qui est extrêmement rare. Rappelons que l'acteur avait fait aménager, de son vivant, une chapelle dédiée à son inhumation au sein de sa propriété, pour reposer auprès de sa cinquantaine de chiens.