Gérard Depardieu jugé pour viol ? Un nouveau procès requis contre l'acteur

Le parquet de Paris a requis un procès à l'encontre de Gérard Depardieu dans le cadre de la plainte pour viol déposée par la comédienne Charlotte Arnoult en 2018. L'acteur doit déjà comparaitre devant la justice en octobre pour une autre affaire.

Dernières infos

15:50 - Un procès requis contre Gérard Depardieu dans l'affaire Arnould Le parquet de Paris a annoncé avoir requis un procès pour viol à l'encontre de Hérard Depardieu ce jeudi 22 août, devant la cour criminelle départementale. Cela fait suite à la plainte déposée par Charlotte Arnould en 2018, l'accusant de viols et agressions sexuelles les 7 et 13 août de cette même année. BFM TV précise que le ministère public a signé le 14 août dernier un réquisitoire définitif.

Gérard Depardieu passera devant la justice en octobre prochain pour être jugé sur des faits d'agressions sexuelles à l'encontre de deux femmes en 2021. Mais l'acteur français pourrait bientôt avoir un autre rendez-vous avec la justice. Alors que six plaintes ont été déposées contre la star de cinéma, dont une qui sera au cœur du procès d'octobre, une autre plainte pourrait donner lieu à un second procès. Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi 22 août avoir requis une procès pour viol à l'encontre de Gérard Depardieu et devant la cour criminelle départementale, rapporte BFMTV. Une décision qui fait suite à la plainte déposée en 2018 par Charlotte Arnoult, la première visant l'acteur.

Gérard Depardieu a déjà été mis en examen dans l'affaire Charlotte Arnoult. Le jeune comédienne, fille d'un ami de l'acteur, accuse ce dernier de l'avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août 2018, dans son domicile parisien. Si l'acteur de 75 ans a fait appel de sa mise en examen, la parquet a confirmé sa décision en mars 2022. Charlotte Arnoult, qui est revenue sur les viols qu'elle dit avoir subi dans les colonnes de Elle et auprès d'autres médias, a également témoigné dans l'émission Complément d'enquête de France 2 dédiée à Gérard Depardieu et diffusée en décembre 2023. Plus tôt dans l'année, la comédienne avait déploré les conséquences psychologiques des violences.

Un premier procès en octobre pour Gérard Depardieu

C'est un procès pour viol qui pourrait attendre Gérard Depardieu. En attendant la confirmation de la tenue du procès, la décision doit être prise par le juge d'instruction, l'acteur est déjà attendu à la barre au moins d'octobre prochain pour être jugé pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 sur le tournage du film Les Volets verts, au préjudice de deux victimes, dont au moins une a porté plainte. Cette dernière accuse Gérard Depardieu d'agression sexuelle, en 2021, alors qu'elle travaillait comme décoratrice sur le tournage du film de Jean Becker. Elle a indiqué dans sa plainte, et auprès de Médiapart, avoir été "attrapée avec brutalité" par l'acteur qui lui aurait "pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu'à ses seins". Il lui aurait également tenu des "propos obscènes" tels que : "Viens toucher mon gros parasol, je vais te le fourrer dans la chatte", a-t-elle confié.

De son côté Gérard Depardieu, qui a été placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs sur ces accusations en avril 2024, dément toute agression sexuelle. Il nie autant avoir agressé la décoratrice en 2021 qu'avoir violé Charlotte Arnoult en 2018. "Je ne suis ni un violeur ni un prédateur", a-t-il écrit dans une tribune publiée en octobre 2023 dans Le Figaro, ajoutant que "jamais au grand jamais [il n'a] abusé d'une femme". Il reste présumé innocent à ce jour.