Jacques Doillon accusé de viols : le cinéaste convoqué par la justice pour une possible mise en examen

Le cinéaste de 80 ans s'est rendu au tribunal de Paris ce vendredi sur convocation d'un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen.

Casquette noire sur la tête et lunettes de soleil cachant son visage, Jacques Doillon s'est rendu au tribunal de Paris ce vendredi 6 décembre au matin. Selon des informations de l'AFP, le cinéaste accusé de viols par plusieurs personnes y était convoqué par un juge d'instruction parisien ce matin, en vue d'une possible mise en examen.

Le réalisateur de 80 ans fait l'objet de plusieurs plaintes, dont celle déposée par Judith Godrèche en février dernier. L'actrice de 52 ans l'avait accusé de "viol sur mineur de 15 ans ayant autorité", et avait détaillé une agression sur un tournage, assurant que le cinéaste l'avait "pelotée" lors d'une scène de sexe imprévue sur le tournage d'un film, en 1989, alors qu'elle était âgée de 15 ans".

Si les faits sont semble-t-il prescrits, sa plainte a déclenché une enquête préliminaire. Dans son sillage, d'autres personnes ont dénoncé le comportement du réalisateur, mais on ne sait pas encore exactement quelles plaintes a débouché sur la convocation du cinéaste. Joe Rohanne, personne trans non binaire qui a eu un enfant avec le réalisateur, avait déposé plainte pour viols, blessures et violences psychologiques de 2009 à 2012. Iel avait partagé son témoignage, a priori non prescrits, dans les colonnes du Monde. Deux autres femmes avaient déposé plaintes pour des faits qui pourraient être prescrits : l'une accuse le Jacques Doillon de viol à Paris en 1995, alors qu'elle avait 16 ans, et l'autre l'accuse de tentative de viol en 1998.

En avril dernier, dans une interview au Parisien, Jacques Doillon avait nié les accusations, contestant "avoir profité de sa position pour obtenir des faveurs sexuelles". Il assure "ne jamais avoir eu de rapport intime avec Judith Godrèche", disant n'avoir "jamais été attiré par elle". Il a également porté plainte contre l'actrice pour diffamation après qu'elle l'ait accusé sur Instagram en février dernier de "coucher" avec des "enfants". L'actrice a reçu un avis préalable de mise en examen pour diffamation récemment. Il s'agit d'une mesure automatique.