Mort de Marisa Paredes : dans quels films a joué l'égérie de Pedro Almodovar ?

L'actrice espagnole Marisa Paredes est décédée à l'âge de 78 ans. Elle était l'une des actrices fétiches du réalisateur Pedro Almodovar.

C'est un visage très familier des fidèles du cinéma de Pedro Almodovar qui nous a quittés. Marisa Paredes, comédienne vue notamment dans Talons aiguilles, Tout sur ma mère, La piel que habito ou Parle avec elle est décédée à l'âge de 78 ans. C'est l'Académie espagnole du cinéma qui a annoncé la triste nouvelle ce mardi 17 décembre.

Née à Madrid en 1946, Marisa Paredes a joué dans plus de 75 films, 80 séries et une douzaine de pièces. Mais c'est pour son travail dans les longs-métrages de Pedro Almodovar qu'elle reste le plus connu auprès du public français. Le cinéaste espagnol a d'ailleurs publié trois photographies de l'actrice sur son compte Instagram. Au total, elle a tourné six fois pour le réalisateur, de 1983 à 2011.

On l'a également aperçue dans le film Tombés du ciel de Philippe Lioret, Carmin Profond d'Arturo Ripstein mais aussi La vie est belle de Roberto Benigni, L'échine du diable de Guillermo del Toro. Son dernier rôle au cinéma remonte à 2019.

Du fait de sa longue carrière sur six décennies, Marisa Paredes a été récompensée à de nombreuses reprises, particulièrement pour son travail au théâtre. Elle a remporté le Prix national de la Cinématographie en 1996, la Médaille d'or du mérite des Beaux arts en 2007 et le Goya d'honneur en 2018 (équivalent des César français).