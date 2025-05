Gérard Depardieu au casting du nouveau film de Fanny Ardant : entre les deux acteurs, un lien indéfectible

Gérard Depardieu a été photographié sur le tournage du nouveau film de Fanny Ardant, à un mois de son procès pour agressions sexuelles.

La carrière de Gérard Depardieu est mise en pause depuis les accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet, et la diffusion du numéro de Complément d'enquête en 2023. Lors de son procès pour agressions sexuelles, qui s'est tenu du 24 au 28 mars 2025 à Paris, l'acteur assurait ne pas avoir travaillé depuis le tournage des Volets verts en 2021, "son temps est fini" et que le cinéma n'était plus pour lui : "Il y a un moment où il faut s'arrêter, d'ailleurs j'arrête".

Ce vendredi 2 mai cependant, Voici a publié des photographies de Gérard Depardieu sur le tournage du prochain long-métrage de Fanny Ardant, Elle regardait sans plus rien voir, qui se déroule actuellement sur les îles Açores. Le magazine assure que l'acteur a décroché un rôle dans le film, alors que la décision du tribunal de Paris dans le cadre des plaintes pour agressions sexuelles doit être rendue le 13 mai prochain, à 10 heures. Le procureur avait requis 18 mois de prison avec sursis.

Fanny Ardant, complice de longue date de Depardieu

A cette occasion, Gérard Depardieu a pu compter sur le soutien de son amie, l'actrice Fanny Ardant. Ils se connaissent depuis plusieurs décennies et se sont rencontrés sur le tournage du film Chiens, dans les années 1970. Par la suite, ils ont partagé l'écran dans le film La femme d'à côté de François Truffaut, sorti en 1981. Ils ont par la suite tourné à plusieurs reprises ensemble, au théâtre et au cinéma. Au cours d'une interview croisée devant les caméras du "13h Week-end" de France 2, rapportés par Paris Match en 2017, Fanny Ardant concluait son interview par "Je ne peux pas imaginer la vie sans Gérard, point."

En mars dernier, elle était venue témoigner en sa faveur lors de son procès, le qualifiant "d'ami qu'elle connaît depuis tout le temps" et de "grand acteur". L'actrice de 74 ans a salué un acteur "hors du commun", assurant n'avoir "jamais assisté à des gestes choquants" de sa part et qu'on "peut dire non" à Gérard Depardieu (des propos ensuite nuancés par le président qui rappelle le statut de l'actrice par rapport à des assistantes ou des décoratrices). Selon Le Parisien, Fanny Ardant avait embrassé son ami sur chaque joue avant de quitter la salle d'audience.

Si Gérard Depardieu joue bien dans le dernier film de Fanny Ardant, ce ne serait pas la première fois qu'il tourne sous sa direction : elle l'a dirigé dans Cadences obstinées en 2013, mais aussi dans Le divan de Staline, en 2017.