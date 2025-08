On n'avait absolument pas vu venir ce couple de stars, c'est la surprise de 2025

Deux stars ont officialisé leur relation sur le tapis rouge en 2025. Cela a été la grosse surprise people de ce milieu d'année !

Il y a des couples de stars qui sonnent comme une évidence, ou que les fans rêvent de voir un jour ensemble. Et il y a d'autres associations qui fonctionnent, mais que personne n'avait vu venir ! C'est le cas de l'un des couples de célébrités qui s'est formé il y a quelques années, mais qui a officialisé sa relation en 2025.

Le 23 mai 2025, Karim Benzema a pris tout le monde par surprise en défilant sur le tapis rouge de 13 jours et 13 nuits, lors du Festival de Cannes. Le footballeur n'était pas seul, puisqu'il paradait main dans la main avec l'actrice Lyna Khoudri, césarisée pour son interprétation dans Papicha et révélée dans Les trois mousquetaires. Elle tient l'un des rôles principal du film de Martin Bourboulon, alors présenté hors-compétition.

Devant les photographes du Festival de Cannes, le couple réalise sa première sortie commune, officialisant la relation. "Ce sont des moments qu'on a envie de vivre avec les gens qu'on aime et je voulais partager ça avec lui", confiait Lyna Khoudri quelques jours plus tard, au micro de Quotidien, pour expliquer la présence du footballeur à ses côtés.

Cela faisait pourtant de nombreux mois que Lyna Khoudri et Karim Benzema étaient en couple, loin des regards et des caméras. Les deux stars vivraient leur amour depuis la fin 2022. Paris-Match date leur rencontre au 17 octobre 2022, jour où Karim Benzema a reçu le Ballon d'or. La cérémonie se tenait alors au théâtre du Châtelet, où l'acteur Sofiane Zermani et Lyna Khoudri étaient également présents.

Peu de temps après l'officialisation à Cannes, le couple a passé l'étape supérieure. Les deux stars se seraient mariées en Corse durant l'été ! La cérémonie se serait déroulée au luxueux domaine Lagnognu, sur les hauteurs de Ajaccio, dans la plus stricte intimité, autour du week-end du 5 juillet 2025, nous a appris Corse Matin. Un couple que personne n'avait vu venir donc, mais qui est bien parti pour durer !