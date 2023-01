Le film Geostorm est diffusé sur TF1 ce dimanche 8 janvier 2023 à 21h10. Le réalisateur a inventé l'idée de satellites qui pourraient contrôler les conditions climatiques de la planète.

[Mis à jour le 8 janvier 2023 à 20h43] Le film catastrophe Geostorm, sorti en 2017, est au programme TV ce dimanche 8 janvier 2023 sur TF1. Ce long-métrage réalisé par Dean Devlin part du postulat que des satellites ont été inventés pour contrôler le climat... jusqu'au jour où ils commencent à mal fonctionner, entraînant la catastrophe sur Terre. Mais de telles machines existent-elles vraiment ? Non, puisque le cinéaste a eu l'idée de son scénario au cours d'une discussion sur le changement climatique avec sa fille de six ans.

"Le plus naturellement du monde, elle m'a demandé pourquoi on ne pouvait pas tout simplement fabriquer une machine pour régler le problème, se souvient le réalisateur de Geostorm dans des propos rapportés par Allociné. Ça m'a donné tout un tas d'idées sur ce qui pourrait se passer si on construisait effectivement ce genre de machine. Et si ça tournait au vinaigre ?" S'il n'existe pas de satellites chargés de contrôler le climat, des tentatives de manipuler les situations météorologiques ont été entreprises par plusieurs Etats.

L'une des techniques les plus répandues, nous apprend l'Organisme météorologique mondiale en août 2021, est celle de l'ensemencement des nuages, qui tente de modifier la quantité ou le type de pluie des nuages en envoyant depuis les avions ou le sol différentes substances, comme l'iodure d'argent. La Chine, les Etats-Unis ou encore les Emirats arabe unis s'adonnent à des expérimentations similaires pour contrôler la météo. Cependant, les résultats ne sont pas toujours positifs et ces techniques possèdent plusieurs risques, d'autant plus lorsque les pays concernés ne sont pas préparés à des changements météorologiques brutaux.

Synopsis - Le jour où des satellites chargés de contrôler le climat se mettent à défaillir, un designer doit travailler main dans la main avec son frère pour sauver le monde d'une terrible tempête...