Roland-Garros 2024 : une finale d'anthologie pour le sacre de l'enfant prodige Alcaraz, le résumé de la quinzaine

Dimanche 9 juin 2024 a marqué le sacre du nouveau roi de Roland-Garros, Carlos Alcaraz.

Le nouveau roi de Roland-Garros est encore une fois espagnol. À 21 ans, Carlos Alcaraz a remporté la

finale du tournoi du Grand Chelem parisien en cinq sets face à Alexander Zverev. Dans une finale tendue, où les deux joueurs ont alterné le bon et le moins bon, c'est finalement le natif de Murcie qui a eu le dernier mot, s'imposant en 4h19 6/3 2/6 5/7 6/1 6/2. Cette quinzaine de Roland-Garros a également été marquée dans le tableau masculin par le parcours et l'abandon du désormais ancien numéro un mondial Novak Djokovic. D'abord un troisième tour contre Lorenzo Musetti terminé au bout de la nuit, puis un huitième de finale sur une jambe, encore une fois en cinq sets avec un Djokovic blessé, mais qui parvient au prix d'un effort colossal à battre Facundo Cerundolo. C'était trop pour le Serbe, qui a dû déclarer forfait avant son quart de finale contre Casper Ruud en raison d'une fracture au ménisque du genou droit. L'Italien Jannik Sinner en profite pour prendre le trône en tête du classement ATP, lui qui a été éliminé en demi-finale du tournoi par Carlos Alcaraz.

Swiatek imbattable

Chez les dames, Iga Swiatek a remporté pour la troisième fois consécutive, la quatrième en cinq ans, le tournoi de Roland-Garros. Son match le plus accroché aura finalement été son second tour face à l'ancienne numéro un mondiale Naomi Osaka. La Japonaise a poussé Swiatek au troisième set, et s'est même procuré une balle de match. Après cela, la Polonaise a été impressionnante de maitrise, ne lâchant que 17 jeux en cinq rencontres. Elle a largement dominé en finale la surprise de cette quinzaine, l'Italienne Jasmine Paolini, 6/2 6/1. À 28 ans, la tête de série numéro douze a atteint pour la première fois de sa carrière une finale de grand chelem, mais la marche était trop haute pour celle qui en est désormais à 35 victoires pour deux petites défaites à Roland-Garros. Des statistiques " nadalesques ".

Un Français sacré

Enfin, un Français a soulevé un trophée à Roland-Garros cette année. Il s'agit d'Edouard Roger-Vasselin, titré en double mixte aux côtés de l'Allemande Laura Siegemund. Après son titre en double aux côtés de Julien Benneteau en 2014, c'est son deuxième titre à Roland-Garros. Cette quinzaine était également un tournoi des adieux, avec la dernière participation chez les dames d'Alizé Cornet, qui prend sa retraite à 34 ans après plus de 1000 matchs sur le circuit WTA et 69 participations consécutives aux tournois du Grand Chelem, un record. C'était peut-être également le dernier Roland-Garros de Rafael Nadal. Si l'Espagnol 14 titré Porte d'Auteuil a laissé planer le doute quant à sa retraite, il y a de grandes chances pour que sa défaite au premier tour face à Alexander

Zverev soit son dernier match à Roland. Il pourrait en revanche revenir à Paris pour le tournoi olympique en juillet prochain, en double avec Carlos Alcaraz.

Si le système de billetterie reste que les années précédentes, les billets seront désormais 100% dématérialisés. Il y aura trois phases. Les premiers billets seront vendus aux présidents de clubs puis aux licenciés de la Fédération Française de tennis, avant l'ouverture de la billetterie au grand public. Il faut compter au minimum 39 € pour un accès aux courts annexes durant le tournoi principal, et 50 € minimum pour avoir une place dans les tribunes du court Philippe Chatrier. Des reventes de places sont également prévues à l'approche du tournoi et pendant la quinzaine.

La dotation globale pour Roland-Garros 2024 a été dévoilée le 25 avril 2024. En 2024 la dotation globale est en hausse de 7,8% par rapport à l'an passé, et s'élève à 53,478 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros.

Diffuseurs de Roland Garros, France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo) ont renouvelé leur contrat jusqu'en 2027. France Télévisions diffusera l'intégralité des matchs de la journée tandis qu'Amazon Prime retransmettra les 11 sessions de nuit du premier dimanche au dernier mercredi du tournoi. Contrairement à l'an passé, Amazon Prime ne disposera plus de l'exclusivité des matchs sur le Simonne Matthieu. Les deux médias sont parvenus à un accord. Ils co-diffuseront les demi-finales des tableaux de simple dames et messieurs, du double dames et messieurs et la finale du double mixte.