BIENVENUE A MARLY-GOMONT - Réalisé par Julien Rambaldi, Bienvenue à Marly-Gomont est également un film sur l'enfance du chanteur Kamini, qui avait déjà fait une chanson sur la ville où il a grandi en 2006.

[Mis à jour le 26 juillet 2020 à 20h55] "Je viens pas de Paname mais de Marly-Gomont !" Vous souvenez-vous ces paroles de la chanson de Kamini, sortie en 2006 ? Difficile de ne pas y penser en lisant le titre Bienvenue à Marly-Gomont, comédie réalisée par Julien Rambaldi. Et c'est fait exprès : ce film, inspiré de sa propre vie, revient sur l'histoire des parents du rappeur. En 1975, Seyolo Zantoko, fraichement diplômé en médecine, et son épouse Anne Zantoko arrivent à Marly-Gomont. Mais les habitants, qui n'ont jamais vu de personnes noires de leur vie, ne vont pas accueillir chaleureusement cette famille, jusqu'à ce que le médecin gagne progressivement la confiance des habitants de cette ville de campagne.

Kamini lui-même a participé à l'écriture de Bienvenue à Marly-Gomont, pour rendre hommage à son père décédé en 2009. Le chanteur avait pour volonté de montrer qu'une personne noire pouvait réussir en France, sans que ce soit nécessairement dans le show-business ou le football. Au casting, on retrouve Marc Zinga, vu dans "007 Spectre" et "Qu'Allah bénisse la France" et Aïssa Maïga ("Il a déjà tes yeux"). A leurs côtés, Jonathan Lambert ("Dépression et des potes"). Et c'est Bayron Lebli qui incarne Kamini Santoko dans le film !

Synopsis - En 1973, Seyolo vient d'obtenir son diplôme de médecin. Il décide de partir travailler à Marly-Gomont, en pleine campagne française où les habitants n'ont jamais vu de noirs. Si au départ, personne ne vient à son cabinet, Seyolo va peu à peu gagner la confiance des villageois.