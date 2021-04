LE LABYRINTHE FILM. Le long-métrage porté par Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster et Kaya Scodelario est une adaptation du roman L'Epreuve de James Dashner.

[Mis à jour le 13 avril 2021 à 20h50] Sorti en 2014, Le Labyrinthe est l'adaptation du premier tome de L'Epreuve, série de romans écrite par James Dashner. Porté par Dylan O'Brien (Teen Wolf) et Kaya Scodelario (Skins), ce film de science-fiction dystopique suit des jeunes garçons amnésiques livrés à eux-mêmes, parqués dans le "bloc". Leur camp est entouré de murs, qui cachent un labyrinthe peuplé de monstres... Rapidement, les adolescents vont chercher une issue pour connaître la raison de leur enfermement.

Si Le Labyrinthe est plutôt fidèle au roman qu'il adapte, il existe des différences entre le film et le livre. Attention, la suite de cet article comporte des spoilers. Parmi les changements importants opérés, sachez que Teresa peut communiquer avec Thomas par télépathie dans le roman, ce qui n'est pas le cas dans le film. Alors que les griffeurs massacrent les "blocards" durant une nuit dans le long-métrage, dans le livre, un blocard est emporté chaque nuit par ces monstres.

Dans le film Le Labyrinthe, Gally a un rôle plus important et prend d'ailleurs la place d'Alby, qui est d'ailleurs bien différents dans les romans. Alors que Gally tue Chuck par balles lorsqu'il a été piqué par l'un des griffeurs dans le film, dans L'Epreuve, Gally le tue alors qu'il est sous l'emprise de Wicked d'un coup de couteau. Autant de différences que pourront remarquer les lecteurs de cette fiction dystopique pour adolescents, mais qui ne gêneront pas les spectateurs à comprendre l'intrigue et les rebondissements du Labyrinthe.

Synopsis - Thomas se réveille amnésique. Son seul souvenir : son prénom. Il se réveille, désorienté, dans un ascenseur, accueilli par soixante autres garçons, dans le même état que lui. Livrés à eux-mêmes, ils se construisent et se débrouillent selon leurs propres règles. Chaque mois, depuis deux ans, un nouvel inconnu arrive. Aucune issue ne semble possible.