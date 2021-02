JACK REACHER. Habitué des cascades extraordinaires, Tom Cruise a-t-il réalisé celles de Jack Reacher, et notamment les impressionnantes scènes de courses-poursuites ?

[Mis à jour le 4 février 2021 à 21h00] À plus de cinquante ans, Tom Cruise continue d'impressionner l'industrie cinématographique et les téléspectateurs en réalisant lui-même ses propres cascades. Le film Jack Reacher avec Rosamund Pike et Robert Duvall ne fait pas exception à la règle : c'est bien l'acteur, qui a l'habitude de prendre des risques dans la franchise Mission : Impossible, qui a réalisé lui-même les scènes d'actions du film, tourné en 2011.

Ce dévouement inclut notamment les impressionnantes scènes de courses-poursuites en voiture de Jack Reacher. "On ne voulait pas d'effets spéciaux et le moins d'effets de montage possibles, commente le réalisateur Christopher McQuarrie dans le making-of du film. On voulait vraiment que l'action soit le plus réaliste et directe que possible. On ne voulait pas créer des scènes d'action, mais plutôt filmer des scènes d'action en cours. C'était un vrai défi, car cela impliquait que Tom [Cruise, ndlr] fasse lui-même ses propres cascades et les scènes d'action. Il fallait qu'il prenne des risques [...] et Tom était tout à fait partant pour." L'acteur s'est ainsi donné totalement pour donner à ces scènes d'action le plus d'authenticité possible : "C'était vraiment amusant de conduire ces voitures".

Synopsis - James Barr, un ancien snipper, est rapidement arrêté par la police après le meurtre par balles de cinq personnes qui n'ont apparemment aucun lien entre elles. Lors de son interrogatoire, l'accusé ne prononce pas un mot. Il écrit une seule phrase sur un morceau de papier : "Trouvez Jack Reacher". Celui-ci (Tom Cruise) est un ancien policier militaire, auquel James Barr a déjà eu affaire par le passé. L'avocate Helen Rodin (Rosamund Pike), fille du procureur Cash (Robert Duvall), est chargée de la défense de l'accusé. Jack et elle vont mener l'enquête pour découvrir la vérité sur cette troublante affaire, qui révèle bien des surprises, et va confronter Jack à un ennemi inattendu.