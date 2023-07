L'odyssée de Pi est diffusé sur Arte ce mercredi 12 juillet 2023. L'incroyable expérience d'un naufragé a inspiré librement le long-métrage. Explications.

Les téléspectateurs peuvent découvrir le film "L'Odyssée de Pi" ce mercredi 12 juillet 2023 à 21h10 sur Arte. Le long-métrage d'Ang Lee suite le naufrage d'un jeune homme au milieu de l'Océan Pacifique en compagnie d'un tigre du Bengale. Ce duo mal associé va alors essayer de survivre au cours d'un voyage inédit.

L'odyssée de Pi n'est pas la retranscription cinématographique d'une histoire vraie : Piscine Molitor Patel n'a pas existé, et on n'a pas eu connaissance d'un hommage ayant fait naufrage avec un tigre sur l'Océan Pacifique. Il s'agit de l'adaptation du roman fantastique de Yann Martel, qui est une fiction. Néanmoins, le réalisateur Ang Lee s'est entretenu avec un autre écrivain, Steve Callahan, lui-même rescapé d'un naufrage de 76 jours dans l'océan Atlantique. Il a également participé à l'écriture du film pour le rendre plus authentique.

Synopsis - Piscine Molitor Patel, surnommé Pi (Suraj Sharma) est le fils du directeur (Adil Hussain) d'un parc zoologique en Inde, à Pondichéry. Incapables de continuer à s'occuper de leurs nombreux pensionnaires, les parents de Pi décident de déménager au Canada afin de vendre leurs animaux. La traversée de l'Océan Pacifique tourne mal et Pi se retrouve naufragé en compagnie d'un tigre du Bengale. Va alors commencer pour le jeune homme un voyage hors du commun où il va tenter de survivre malgré tout. L'histoire de Pi nous amène à le découvrir plus âgé (Irrfan Khan) afin d'entendre une seconde version de l'histoire.