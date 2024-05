Paul Schrader adapte une nouvelle fois l'auteur Russell Banks dans son "Oh Canada", présenté en compétition officielle au Festival de Cannes.

Qu'est-ce qu'il reste à la fin d'une vie, si ce n'est son passé et ses souvenirs ? C'est toute la réflexion de Oh Canada, drame de Paul Schrader présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Dans cet anti-biopic, adaptation du roman de Russell Banks, on y suit un célèbre documentariste américain, qui s'est réfugié au Canada depuis la guerre du Vietnam. Un geste perçu comme courageux tant cet artiste symbolise la contre-culture des années 1960 et n'a pas manqué de militer au travers son oeuvre. Mais alors qu'il est gravement malade, il accepte de donner une ultime interview à l'un de ses anciens élèves et devant son épouse. Et, surtout, révéler toute la vérité, rien que la vérité, sur ce qu'a été véritablement sa vie.

Faussement simple dans son intrigue, Oh Canada a de quoi décontenancer tant sa structure éclatée rend difficile l'approche des véritables enjeux du film. Mais Paul Schrader livre ici un anti-biopic non-linéaire, semé d'embûches et de confusions. Car ce n'est pas simplement la vie d'un homme lâche, rongé par la culpabilité, ayant fui les Etats-Unis pour échapper à ses responsabilités familiales qu'il cherche ici à dépeindre, mais les moments qui précèdent la mort, lorsque l'homme se trouve au précipice de sa vie et ne peut que regarder en arrière avant de sauter, malgré la confusion, malgré les souvenirs qui se troublent, avant de traverser l'ultime frontière.

Richard Gere livre une remarquable prestation dans le rôle de ce documentariste mourant, retrouvant Paul Schrader plus de quatre décennies après American Gigolo, face à une Uma Thurman toute en émotion. Si Oh Canada se révèle passionnant dans son propos, il est souvent aussi confus que les souvenirs de ses protagonistes. La structure éclatée constante, et les différentes voix off, rendent malheureusement ce drame aride et fait souvent manquer au spectateur, trop occupé à chercher le sens de ce qu'on lui montre, la marche de l'émotion. Oh Canada sort prochainement au cinéma.

Synopsis - Un célèbre documentariste américain réfugié au Canada depuis la guerre du Vietnam, condamné par la maladie, accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu'a été sa vie.