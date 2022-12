La comédie romantique de Richard Curtis questionne les relations amoureuses à travers plusieurs personnages qui se croisent en période de fêtes de fin d'année.

[Mis à jour le 11 décembre 2022 à 20h40] On sait que Noël approche lorsque Love Actually apparaît dans le programme TV. La comédie romantique culte de Richard Curtis est diffusée sur TF1 ce dimanche 11 décembre à partir de 21h10. Ce film choral avec le fleuron du cinéma britannique au casting revient sur différentes histoires d'amour plus ou moins longues, plus ou moins heureuses, et plus ou moins romantiques. Le long-métrage s'est rapidement imposé comme un classique du genre ! Si le film est très connu, saviez-vous qu'une rapide suite est sortie en 2017 ?

Intitulé Red Nose Day Actually, ce court-métrage sert à la fois d'événement caritatif pour soutenir le Red Nose day, l'équivalent du téléthon anglais, mais aussi de suite de la comédie romantique sortie treize ans plus tôt. L'occasion de découvrir ce que sont devenus les personnages de Love Actually 13 ans plus tard. On retrouve notamment les acteurs Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Andrew Lincoln, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley, Martine McCutcheon, Bill Nighy, Thomas Sangster et Rowan Atkinson. Emma Thompson est absente, l'acteur incarnant son mari Alan Rickman étant décédé en 2016. Laura Linney n'a elle non plus pas pu prendre part à ce court-métrage. Red Nose Day Actually n'est pas disponible en streaming, puisqu'il a été diffusé uniquement sur la BBC One le 24 mars 2017.

Synopsis - Un Premier ministre (Hugh Grant) secrètement amoureux de sa charmante collaboratrice, un écrivain (Colin Firth) trompé par sa petite amie et qui tombe sous le charme d'une Portugaise au point d'apprendre sa langue, une rock-star sur le retour qui fait la promotion de son dernier single... Tous ces personnages et bien d'autres se croisent au hasard du mariage de Juliet (Keira Knightley) et Peter, ou sur le pas d'une porte, et chacun d'eux va illustrer à sa façon les aléas de la vie amoureuse. Trahisons, ratages, amour fraternel, relations timides ou passions enflammées, les hommes et les femmes en quête d'amour se suivent mais ne se ressemblent pas.