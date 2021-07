BLACK WIDOW MARVEL. Pour la première fois, Natasha Romanoff a droit à ses aventures solos dans Black Widow. Mais le personnage connaissant un funeste destin dans Endgame, quand se déroule l'intrigue du dernier Marvel ?

[Mis à jour le 6 juillet 2021 à 9h03] Black Widow est le premier film Marvel à mettre en lumière Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dans des aventures en solo. Dans le film, disponible dans les salles françaises le mercredi 7 juillet 2021, le public va enfin découvrir son passé et ses origines. Mais lorsqu'on connaît son funeste destin après Avengers : Endgame, une question peut se poser : quand se déroule l'intrigue de Black Widow ? Explications ci-dessous.

La dernière fois que Natasha Romanoff est apparue à l'écran, cela remonte à Avengers : Endgame, en 2019. La Veuve noire se sacrifie et meurt pour permettre aux super-héros de récupérer la pierre de l'âme sur Vormir. Pourtant, Black Widow voit le retour de l'héroïne. Le film n'est en effet pas une suite, mais un prequel. L'intrigue se situe juste entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War, avant que Thanos n'arrive sur Terre pour éradiquer la moitié de la population de l'univers.

Pour rappel, après Captain America : Civil War (2016), les accords de Sokovie sont promulgués pour réguler les activités des super-héros du Shield et les Avengers. L'équipe de héros se scinde en deux camps : ceux qui refusent de signer, comme Hawkeye, Sam Wilson, Bucky Barnes, Wanda Maximoff ou Ant-Man sont emprisonnés, Captain America est en fuite. A l'inverse, Tony Stark/Iron Man, Vision et James Rhodes/War Machine acceptent de signer le traité pour garantir la paix. Au même moment, du côté d'Asgard, Thor combat le Ragnarok aux côtés de Hulk. Les deux héros ne sont pas impliqués dans le conflit. De son côté, Natasha Romanoff soutient dans un premier temps les accords de Sokovie, avant de laisser Steve Rogers et Bucky Barnes s'échapper. Considérée comme une traîtresse, la super-héroïne russe est contrainte de prendre la fuite. C'est après ces événements que débute l'action de Black Widow.

Première production entièrement centrée sur Natasha Romanoff, le film Black Widow se déroule avant les événements d'Avengers : Infinity War et le funeste destin rencontré par la super-héroïne à la fin de la dernière phase du MCU. L'héroïne incarnée par Scarlett Johansson décide de retourner en Russie pour affronter son passé. Elle y retrouve sa famille, qui semble aussi être composée de tueurs hors pairs. Black Widow a un objectif : "retourner là où tout a commencé". Pas de doute, ce film d'action va enfin apporter un éclairage plus complet au sombre passé de la super-assassine aussi mystérieuse que meurtrière. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations concernant le film Black Widow.

Synopsis - Black Widow, de son vrai nom Natasha Romanoff, doit faire face à son sombre passé pour déjouer une vieille conspiration. Pour cela, elle va devoir renouer avec ses activités d'espionne russe, et retrouver sa famille, avec qui elle a rompu les liens avant d'avoir rejoint les Avengers.

Prévu d'abord en mai 2020 puis en novembre 2020, la date de sortie américaine de Black Widow a désormais glissé au mois de juillet 2021. Le film sortira désormais le 7 juillet 2021 en France. Ces reports successifs sont dus aux reports en cascade de plusieurs autres films des studios Disney à cause de la pandémie du coronavirus, qui a forcé la fermeture des salles de cinéma durant plusieurs mois. Le calendrier des films Marvel en a été totalement chamboulé.

"J'arrête de fuir". Black Widow est prête à en découdre avec son passé dans un nouveau trailer diffusé par Marvel ce lundi 9 mars. Et après deux premiers trailers explosifs, ces nouvelles images font monter la tension et en révèlent (enfin) un peu plus sur Taskmaster, le grand méchant de ce nouveau long-métrage porté par Scarlett Johansson. Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous.

Comme dans les films Avengers, Natasha Romanoff, alias Black Widow, est incarnée par Scarlett Johansson dans le film Marvel qui lui est dédiée. Il semblerait que dans ce long-métrage, l'héroïne va retrouver toute sa famille, dont les membres sont incarnés par les acteurs David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (Midsommar, Les filles du docteur March) et Rachel Weisz (La favorite). Côté réalisation, c'est Cate Shortland qui est en charge du film Black Widow. On doit à la réalisatrice australienne notamment les films Berlin Syndrome et Lore.

Black Widow est-il le dernier tour de piste de Natasha Romanoff ? Certainement, si l'on en croit le final d'Avengers : Endgame. Pour rappel, ce premier film mettant en scène la super-héroïne Marvel se déroule peu de temps avant l'attaque de Thanos dans Infinity War et après le funeste destin que connaît l'héroïne dans Endgame. L'occasion de découvrir enfin le passé et la famille de l'héroïne incarnée par Scarlett Johansson sur grand écran avant sa mort dans Endgame, le personnage se sacrifiant pour récupérer la Pierre de l'âme et mettre fin aux plans de Thanos.

L'actrice a confirmé que c'était certainement la dernière fois qu'elle endossait le costume de la Veuve Noire : "ça fait du bien de quitter une fête quand elle bat encore son plein, a-t-elle expliqué au média CBM. Même si cela reste un pincement au coeur de faire ses adieux, si on aime quelque chose, il faut savoir lui rendre sa liberté." Cependant, le patron de Marvel Kevin Feige a semé le doute quant au futur de l'héroïne dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) dans une interview à E.T. : "Je serais ravi de continuer de travailler avec [Scarlett Johansson] quelque soit la façon, si nous avons cette chance à l'avenir". Cela pourrait signifier que l'actrice n'aurait pas complètement fermé la porte du MCU, ou encore qu'elle pourrait œuvrer comme productrice d'autres films à l'avenir, comme elle a pu le faire sur Black Widow.

Contrairement à plusieurs séries Marvel et à certains films des studios Pixar et Disney, Black Widow ne pourra pas être visible tout de suite en streaming sur Disney+. Le film porté par Scarlett Johansson sort tout d'abord au cinéma en France le 7 juillet 2021. En raison de la chronologie des médias, il faudra attendre environ 3 ans avant de pouvoir retrouver Black Widow sur Disney+. Le long-métrage sera toutefois probablement disponible en achat et location à la demande quelques mois après sa sortie dans les salles.

