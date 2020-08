Les sorties cinéma du 26 août marquent un petit événement : Les Nouveaux Mutants est enfin sorti après avoir longtemps fait l'objet de railleries concernant une potentielle malédiction. Qu'en disent les critiques ?

[Mis à jour le 26 août 2020 à 14h52] Si beaucoup de cinéphiles attendaient la sortie de Tenet au cinéma avec impatience, force est de constater que le mercredi 26 août est aussi marqué par un deuxième événement : la sortie des Nouveaux Mutants. Il faut dire que le film super-héroïque et horrifique de Josh Boone a essuyé de nombreux reports depuis la fin du tournage mi-septembre 2017. La toute première bande-annonce des Nouveaux Mutants a en effet été diffusée fin 2017 ! Le film, produit par 20th Century Fox avant la finalisation de son rachat par Disney, aurait par la suite été remonté selon les désirs de Fox. En 2020, Disney annonce que le film sortira bien selon la vision originelle de Josh Boone, qui souhaite en faire un thriller à tendance horrifique. En marge de la pandémie de coronavirus, le film est à nouveau reporté puis présenté lors de la Comic Con @ Home, événement en streaming remplaçant la convention de San Diego. L'attente arrive enfin à son terme puisque Les Nouveaux Mutants est enfin disponible dans les salles françaises.

Le jour de la sortie en salles des Nouveaux Mutants, les critiques ont fait le point sur la valeur du film de Josh Boone. Le Figaro rapelle que "Les Nouveaux Mutants n'a pas vocation à égaler voire surpasser les classiques de l'horreur et encore moins ses compères mutants." Reste un film "classique, sobre, mais diablement efficace" qui cherche à mettre "des adolescents face à leurs problèmes d'adolescents". Le Monde prévient : "L'action nous prend à la gorge dès la première image" jusqu'à un "feu d'artifice et un bouquet final [qui] n'en seront que plus spectaculaires". Pour Le Parisien, le film de Josh Boone "sans se hisser au niveau des autres productions Marvel, reste un spectacle plaisant et correct, qui plaira davantage à ceux qui veulent frissonner en salle obscure qu'aux amateurs de super-héros."

Classifié en thriller horrifique, Les Nouveaux Mutants est très logiquement interdit aux moins de 12 ans. Cela signifie qu'un mineur de moins de 12 ans n'a pas accès à la salle de cinéma, qu'il soit seul ou accompagné. Il faudra donc choisir un autre film plus en adéquation avec son âge !

En savoir plus

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Après un événement surnaturel, Danielle se retrouve enfermée dans un hôpital très étrange. On lui annonce qu'elle est une mutante et qu'elle n'est pas la seule. Sur place, elle fait la connaissance de Rahne, Sam, Roberto, qui a brûlé sa petite-amie, et Ilyanna, qui a assassiné 18 personnes. En restant à l'hôpital, Danielle et les autres sont censés trouver un moyen de contrôler leurs pouvoirs. En fait, Danielle découvre que les intentions des médecins ne sont pas si louables. Ces derniers veulent recréer les plus grandes peurs des mutants afin de les anéantir. Pour Danielle, Rahne et les autres, commence une lutte pour leur survie...