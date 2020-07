TOUT SIMPLEMENT NOIR - Première comédie de l'été, Tout simplement noir réfléchit avec humour à la place des Noirs dans la société française. Que pense les critiques de la comédie de Jean-Pascal Zadi ?

[Mis à jour le 8 juillet 2020 à 14h05] Tout simplement noir est la première comédie française de l'été 2020. Sortie au cinéma le 8 juillet 2020, le film de Jean-Pascal Zadi s'attaque à la question du racisme. Et c'est par le biais de l'humour que le rappeur, réalisateur et acteur dans ce long-métrage, traite de cette thématique brûlante. Le public y suit un acteur raté de 40 ans qui décide d'organiser une marche de contestation noire en France. Derrière cette comédie, c'est la place des Noirs dans la société française qui est interrogée dans ce film. D'après les premiers avis critiques, le long-métrage de Jean-Pascal Zadi réussit à traiter de ce sujet très complexe de manière pertinente et hilarante.

Pour Ecran large, Tout simplement noir est un film "politique, fin, énervé, remuant et incroyablement marrant", qui propose "un portrait passionnant d'une France en pleine introspection identitaire". De son côté, le Journal du dimanche estime que "ce film choral au casting quatre étoiles [...] s'impose comme l'un des événements de la reprise tant il s'attaque à un sujet casse-gueule avec une pertinence et une irrévérence jubilatoires". Le Parisien lui a même accordé une note de 4/5, jugeant Tout simplement noir comme un film qui "fait la démonstration de la complexité de " 'identité noire" et s'interroge de manière très percutante sur la situation des Noirs dans la société française." Sans oublier de faire rire, puisque pour Paris Match, cette comédie est "souvent hilarante et tout simplement vivifiante". D'autres critiques sont toutefois un peu moins convaincues, tout en notant les qualités du film : "l'ensemble est inégal, jugé Télé 7 jours, mais gonflé. C'est rare", tandis que La Croix estime que Tout simplement noir "aborde des sujets essentiels, mais paraît en deçà de tels enjeux". Aux spectateurs désormais de se faire leur propre avis.

Synopsis - JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

Jean-Pascal Zadi réalise et joue le premier rôle de Tout simplement noir. Mais il s'est entouré de nombreux acteurs qui font des apparitions plus ou moins longues dans ce film, comme Eric Judor, Fary, Lilian Thuram, JoeyStarr ou encore Claudia Tagbo, qui incarnent d'ailleurs leurs propres rôles. Retrouvez ci-dessous le casting complet de Tout simplement noir :

Jean-Pascal Zadi : JP

Caroline Anglade : Camille

Fary : lui-même

Lilian Thuram : lui-même

Claudia Tagbo : elle-même

Cyril Hanouna : lui-même

JoeyStarr : lui-même

Vikash Dhorasoo : lui-même

Kareen Guiock : elle-même

Fabrice Eboué : lui-même

Lucien Jean-Baptiste : lui-même

Éric Judor : lui-même

Fadily Camara : elle-même

Ramzy Bedia : lui-même

Rachid Djaïdani : lui-même

Melha Bedia : elle-même

Amelle Chahbi : elle-même

Jonathan Cohen : lui-même

Soprano : lui-même

Tout simplement noir - dans les sorties cinéma le 8 juillet 2020