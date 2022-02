ALINE FILM. Aline de Valérie Lemercier, faux biopic sur Céline Dion, est nommé pour 10 César en 2022. Pourtant, la chanteuse dont le film s'inspire ne s'est pas exprimé sur le sujet.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 20h30] Avec Aline, Valérie Lemercier s'est lancée un défi complètement fou : proposer un vrai-faux biopic de son idole, Céline Dion. Et autant dire que le pari est réussi avec brio, puisque le long-métrage est nommé à 10 reprises aux César 2022 (Meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle...). Malgré le succès critique du film en France, la famille de la chanteuse québécoise a pris position contre Aline, jugeant ce faux-biopic insultant pour les membres de sa famille.

De son côté, Céline Dion n'a, semble-t-il, pas vu Aline. En tout cas, contrairement aux membres de sa famille, elle n'a pas réagi publiquement à ce faux-biopic qui lui est consacré. Lors de la sortie du film, le 4 novembre 2021, Valérie Lemercier déclarait auprès de Gala que la chanteuse "connaissait le projet, savait que le film allait bientôt sortir". "Elle a même dit qu'elle avait envie de le voir. Je pense qu'elle ne sait pas du tout qui je suis, mais, bien sûr, j'aimerais qu'elle le voit. Je l'ai aussi fait pour ça."

La réalisatrice, qui incarne également le premier rôle, a expliqué dans Le Télégramme que l'entourage de Céline Dion avait lu le scénario et l'avait apprécié. Pourtant, cela n'a pas empêché le frère et la soeur de la chanteuse, Michel et Claudette Dion, de monter au créneau pour dénoncer "des inexactitudes" et "un humour qui va trop loin". Valérie Lemercier a réagi auprès du quotidien La Presse en rappelant que "ce n'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est dit au début du film : il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui sont de l'ordre de l'imagination de Brigitte Buc et moi, qui avons écrit le scénario."

Synopsis - Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d'un destin hors du commun.

Le pari d'Aline était osé, et si l'on en croit les critiques, Valérie Lemercier le relève avec brio. Sur Allociné, le long-métrage récolte une note de 4,1/5 de la presse, très largement conquise par le biopic. Parmi les critiques positives, notons celle du Parisien qui salue "un grand film et une véritable déclaration d'amour à Céline Dion", lorsque "ce biopic très personnel est une réussite" pour Ouest France quand La Voix du Nord décrit "un très joli fan-film qui se révèle incroyablement touchant".

Notons toutefois que Valérie Lemercier prend certaines libertés avec la vie de Céline Dion, ce qui explique pourquoi le film s'appelle Aline et n'est pas entièrement un biopic de la chanteuse. 20 minutes note ainsi "des libertés prises avec la réalité [...] mais elle la traite avec un grand respect. Son film n'a rien de parodique. Il touche profondément." "On rit, on pleure, on chante, on danse, et on ne saurait dire laquelle, de Valérie ou de Céline, crève l'écran." Le magazine spécialisé Première trouve cependant que "les scènes musicales, étonnamment straight, manquent de folie. Mais cette retenue a l'avantage de laisser le champ libre à une fantastique bande d'acteurs canadiens inconnus sous nos latitudes (Danielle Fichaud, Sylvain Marcel, Roc LaFortune…) qui donnent au film son supplément d'âme." Les fans de Céline Dion et les autres devraient être séduits !

Dans Aline, film qui revient sur l'ascension phénoménale de son alter ego fictif et sa romance avec son manager, le producteur Guy-Claude (pendant de René-Angélil dans la réalité), on compte logiquement plusieurs séquences chantées. Si celles-ci sont jouées par Valérie Lemercier, ce n'est pas l'actrice et réalisatrice qui donne de la voix sur les tubes de Céline Dion.

Les chansons du film Aline sont interprétées par Victoria Sio. La chanteuse compte à son actif quelques titres, mais c'est surtout pour ses rôles d'Isabelle dans la comédie musicale "Le Roi Soleil" et de la reine Anne d'Autriche dans la comédie musicale "Les trois mousquetaires" qu'elle est connue du public. Dans C à vous, Victoria Sio expliquait que "la volonté de Valérie [Lemercier], c'était de trouver une voix qui se rapproche d'Aline -qui se rapproche de Céline-, mais pas de faire une imitation, parce que, de toute façon, Céline Dion, il y en a qu'une." Le public réussira-t-il à faire la différence ?